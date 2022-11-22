المجموعة لديها مسؤولية تجاه المنتجين والمستهلكين.. وتعمل معاً من أجل ضمان استقرار الأسواق

أكد وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، أن الدول المصدرة للنفط "أوبك +" لم تتخذ قراراتها بخفض الانتاج لتحصل على المزيد من الأموال كما أنها لم تتخذ هذا القرار لتأييد روسيا.

وقال خلال مشاركته في مؤتمر "حوار المنامة" في نسخته الـ18، ردا على سؤال أحد الصحافيين والذي طرحه كما يلي: إن سؤالي إلى السادة في مائدة النقاش، لكنه أيضا إلى المنتمين إلى منظمة الأوبك جميعا، هل المنتجون الكبار تحت مظلة الأوبك بلاس، تحركهم الرغبة في كسب المزيد من الدولارات بالقدر الممكن استغلالا لفرصة ذروة الطلب؟ أما أنهم يمارسون "التنويع الاستراتيجي" من خلال مساندة روسيا انطلاقا من إيمانهم بأنها ستنجح في غزوها غير الشرعي؟، حيث أجاب وزير الخارجية بالنفي وقال: لا أعلم لماذا يبدو الأمر صعبا على الناس أن يفهموا أن قرار "أوبك بلس" تم صناعته لأسباب اقتصادية بحتة.

وتابع: "نحن لم نتخذ هذا القرار لنحصل على المزيد من الأموال، كما أننا لم نتخذ هذا القرار لتأييد روسيا..بل اتخذنا هذا القرار لضمان الاستقرار في سوق النفط".

وأضاف: لذا، للشخص الذي طرح هذا السؤال، أنا أريد أن أطرح عليك سؤالا: كيف تشعر إذا كان هناك الكثير من عدم الأمان في سوق النفط، بحلول العام القادم؟ حيث تتضارب الأسعار في كل مكان؟ ويصبح المعروض من النفط غير متوقع؟ كيف ستشعر؟.

ولفت الشيخ سالم الصباح إلى أن "أوبك بلاس" اتخذت قرارا ذكيا للغاية بناء على الأرقام الاقتصادية، لضمان الاستقرار في سوق النفط، والأمر يتجاوز تصوراتي: لماذا يتحتم علينا أن نعود إلى هذه النقطة، ونعاود التأكيد عليها؟.

وزاد: نحن لدينا مسؤولية، باعتبارنا دول منتجة للنفط. فلدينا مسؤولية تجاه المنتجين والمستهلكين..ونحن لا نحب عدم الاستقرار في سوق النفط..ولا نحب فقدان القدرة على التوقع في سوق النفط، نحن نعمل معا، كمجموعة، لضمان أن سوق النفط مستقر، وهذا هو ما فعلناه.



