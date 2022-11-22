قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الثلاثاء، إن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المئة في موقع فوردو النووي ووصفت هذه الخطوة بأنها رد على طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية من طهران بزيادة التعاون.

وتقوم إيران بالفعل بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المئة في أماكن أخرى وهو ما يقل كثيرا عن نسبة التسعين في المئة تقريبا اللازمة لاستخدام اليورانيوم في صنع الأسلحة ولكن أعلى بكثير من نسبة العشرين في المئة التي كانت قد وصلت إليها طهران قبل اتفاقية 2015 مع القوى الكبرى التي نصت على عدم تجاوز نسبة التخصيب 3.67 في المئة.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية إن "إيران أبلغت في رسالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها بدأت تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المئة في موقع فوردو".

وأضافت أن ذلك كان "رد فعل قويا" على أحدث قرار للوكالة.

ووافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة يوم الخميس على قرار يأمر إيران بالتعاون بشكل عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة وذلك حسبما قال دبلوماسيون أثناء التصويت الذي جرى خلال جلسة مغلقة.

وذكرت محطة (إس.إن.إن) التلفزيونية الإيرانية إن إيران ستبني أيضا مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي في موقع فوردو النووي.

وكانت رويترز قد ذكرت في يونيو حزيران أن طهران تزيد من تخصيب اليورانيوم من خلال الاستعداد لاستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز آي.آر6 في موقع فوردو.

ويعد هذا ثاني قرار للوكالة الدولة للطاقة الذرية يستهدف إيران هذا العام بشأن التحقيق الذي أصبح عقبة أمام محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 نظرا لمطالبة إيران بإنهاء التحقيق.

ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية أمس الاثنين القرار وقالت إن "دوافعه سياسية".