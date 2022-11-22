استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان في قصر السيف اليوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وفاء القطامي، وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الأحمد الصباح حيث سلموا سموه نسخة من التقرير السنوي السابع لأعمال الهيئة عن السنة المالية 2021-2022.

حضر المقابلة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر.