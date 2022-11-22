عبدالعزيز الفضلي

تقدمت جمعية المعلمين الكويتية بمجموعة من المقترحات الخاصة بالوظائف الإشرافية إلى وزارة التربية في اطار مساعي الجمعية لتحريك عجلة الترقي والانتهاء من سلم الانتظار للاستفادة من الكفاءات الشبابية .

وقال رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي في تصريح صحفي بأن الجمعية قد تقدمت لوزارة التربية بعدة مطالب مختلفة حول تحريك الدور في الوظائف الإشرافية استكمالا لجهود الجمعية في تلك المطالبات، ومن أهم المطالبات هو راتب كامل للمتقاعدين وخفض سنوات التقاعد لـ 25 سنة خدمة، وصرف البدل لمجتازي الوظائف الإشرافية في حالة الانتظار 3 سنوات مشيراً الى ان المطالبات ضمت أيضا كل من:

1. الأولوية لترشيح رؤساء أقسام في بعض المواد التي لا يوجد فيها رؤساء أقسام مثل الحاسوب والموسيقى وخاصة في بعض المراحل الدراسية والتي يحرم أصاحبها من الترشيح لوظيفة رئيس قسم طوال السنوات الماضية .

2.عدم السرية في إعلان النتائج في الوظائف الإشرافية وذلك عن طريق تفعيل موقع الوزارة الإلكتروني ليتسنى لكل مرشح معرفة نتيجته.

3. وجود الشفافية بمعرفة الترتيب في سلم الوظائف الإشرافية من خلال وجودها على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية دون الحاجة إلى السرية .

4. تسكين الشواغر قبل بدء العام الدراسي بوقت كافي.

5. تحديد موعد ثابت لإصدار نشرة الوظائف الإشرافية.

6. وجود آلية محددة تطبق على جميع التخصصات في التظلمات.

7. إعلان وقت محدد لتقديم التظلمات والبت فيها

8. تعيين عدد (2) رئيس قسم في المدارس ذات الكثافة الطلابية والتخصصات التي تعاني طول مدة الانتظار على سلم الترقي للوظائف الإشرافي.

9. تعيين عدد (2) رئيس قسم للمدارس التي يكون عدد المعلمين أكثر من (12) معلم في نفس القسم

10. تكويت الوظائف الإشرافية .

11. فتح الترشيح للتخصصات التي لا يوجد فيها رئيس قسم .

12. تعيين مدير مساعد ثالث في جميع المدارس وجميع المراحل التعليمية (الابتدائي – المتوسط – والثانوي ).

13. تعيين مدير مساعد ثان في جميع رياض الأطفال

14. زيادة عدد الموجهين الفنيين.

15. يكون نصاب الموجه الفني 45 معلم ولا يزيد عن 60 معلم.

16. تعيين موجه أول لكل مرحلة دراسية على غرار مراقبي مراحل التعليمية

17. زيادة عدد الموجهين في إدارة التعليم الخاص بالمناطق ذات المساحة الجغرافية الكبيرة البعيدة

18. تعيين مدراء مدارس في كل مرحلة دراسية في المدارس المشتركة (الحالية ) .

وأوضح الهولي بأن تلك المقترحات تأتي بهدف اتاحة الفرصة لتولي القيادات الشابة للمناصب للتطوير بالمنظومة التعليمية، تعزيز وتمكين الطاقات الابتكارية من الشباب القيادي تحقيقا لرؤية دولة الكويت 2035، تحريك عجلة الوظائف الإشرافية وانتهاء سلم الانتظار في كثير من الوظائف في الميدان التربوي، اتاحة الفرصة للاستفادة من خبرات المتقاعدين بجانب الطاقات الشبابية .