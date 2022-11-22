تنظم مبادرة "تمكين" التابعة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبحضور ومشاركة نائب المدير العام للهيئة الخيرية رئيس مبادرة تمكين عبد الرحمن عبد العزيز المطوع، برنامجها التدريبي "إدارة جمع التبرعات"، بالتعاون مع معهد ليلي فاميلي للعمل الخيري التابع لجامعة إنديانا الأمريكية، في الفترة من 20 - 27/11/2022، بفندق كراون بلازا الكويت، وبرعاية كوكبة من كبريات الجمعيات الخيرية الكويتية ضمت جمعية الرحمة العالمية وجمعية العون المباشر ونماء الخيرية والجمعية الكويتية للأسر المتعففة ومبرة العوازم وجمعية صندوق إعانة المرضى واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية وجمعية الرعاية الإسلامية وجمعية الوقف الإسلامي.

ويهدف البرنامج التدريبي لـمـسـاعـدة قيادات العمل الخيري ومسؤولي تنمية الموارد والمتطوعين وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية، على فهم أدوات جـمـع الــتــبــرعــات وتـقـنـيـاتـه وتطوير مهارات القيادة والإدارة لديهم، كما سيحصل المشاركون في نهاية البرنامج على شهادات مـصـدقـة مـن معهد ليلي فاميلي للعمل الـخـيـري التابع لجامعة إنديانا الأمريكية ومعتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

ويشمل البرنامج 4 وحدات تدريبية تضم مبادئ جمع التبرعات وتقنياته، وتطوير الاستدامة السنوية، وتطوير الهبات الكبيرة، وإدارة حملة رأس المال.

ويحاضر في البرنامج عدد من الخبراء منهم د. شارق صديقي البروفسور المساعد في الدراسات الخيرية ومدير مبادرة العمل الخيري الإسلامي في معهد ليلي فاميلي للعمل الخيري في جامعة إنديانا الأمريكية، والأستاذ عبد الرؤوف الخوالدة المستشار لعدة منظمات خيرية على مدار 30 عامًا، رئيس المركز الإسلامي لمشروع وقف "إيرفنغ" وعضو مجلس إدارة مركز العمل الخيري الإسلامي في ولاية تكساس الأمريكية، ومدير جمع التبرعات المعتمد من جامعة إنديانا.

وتسعى الهيئة الخيرية عبر مبادرة "تمكين" وبالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى تعزيز دور المؤسسات والمنظمات غير الربحية والخيرية في دولة الكويت عن طريق برامج تدريبية تأهيلية متخصصة تهدف إلى تحسين مستوى وتطوير أداء الشباب الكويتي، وصقلهم بالمهارات والاستراتيجيات اللازمة التي يتحتّم على العاملين بالقطاع الخيري الإلمام بها وتعلمها واكتسابها، وبناء قدراتهم ومساعدتهم على تحقيق الاحترافية لمواكبة التطورات في مختلف مجالات العمل الخيري.

وتمثل مبادرة "تمكين" التي انطلقت عام 2018 ثمرة اتفاق شراكة نوعية مميزة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، لتطوير أداء العاملين في العمل الخيري والارتقاء بمستواهم عبر الدورات المهنية المتخصصة، وورش العمل، والندوات، والحلقات النقاشية.

وقد أنجزت المبادرة خلال هذه الفترة عددًا من البرامج والدورات التدريبية منها دورة الحوكمة المؤسسية في المؤسسات غير الربحية، ودورة الأسس العلمية والعملية للعمل المحاسبي في المنظمات غير الربحية، ودورة كيف نحصن العمل الخيري من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.