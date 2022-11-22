عايدة السالم: الجائزة خير شاهد على التميز الرقمي..ولتبرِز نماذج عالمية رائدة

نمضي باقتدار نحو تطوير عالم رقمي مستدام معتمدين على أفكار مبتكرة وإرادة نيرة

تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وبحضور ممثل صاحب السمو أمير البلاد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، أقيم ظهر اليوم، حفل تكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية في دورة الجائزة الواحدة والعشرين (2021) وذلك بقصر بيان.

ووصل ممثل سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل رئيس مجلس أمناء الجائزة الشيخة عايدة سالم العلي الصباح والسادة أعضاء اللجنة المنظمة العليا.

هذا وألقت رئيس مجلس أمناء الجائزة كلمة هذا نصها: إن الجائزة تنعطف نحو عقدها الثالث لتكون خير شاهد على التميز الرقمي للأفراد والمؤسسات ولتبرز نماذج عالمية رائدة وليدة التمازج بين العالمين التقليدي والافتراضي وتمضي باقتدار نحو تطوير عالم رقمي مستدام معتمدة على أفكار مبتكرة وإرادة نيرة.

إن منارات الأمم وركائز نهضتها يصنعها قادتها وأمراؤنا خير من يمثل ذلك برؤاهم الثاقبة وحكمتهم البالغة وسعيهم الحثيث نحو التحديث وإن كلماتنا تتقاصر عن الإيفاء بحقهم من الشكر والامتنان.

وإلى الكوكبة التي تألقت بالفوز أرفع درجات التهاني والتبريكات وللمتطوعين الكرام التقدير والاحترام.

وستبقى الكويت في ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين درة الأوطان ودار الأمن والأمان.

كما ألقى وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة كلمة بمناسبة منح وزارة الحج والعمرة وسام المعلوماتية هذا نصها: بداية أقدم شكري وامتناني لراعي الحفل سمو أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه وللقائمين على جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها ال21 لدعمها وتشجيعها المستمر والاهتمام بكل جديد في عالم التقنية والابتكار.

إن منح وزارة الحج والعمرة وسام المعلوماتية يعد فخرا وتتويجا للجهود التي تقوم بها الوزارة بدعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن عبر حلول رقمية تسهم في رفع جودة الخدمات وإثراء رحلتهم الدينية والثقافية تحقيقا لمستهدفات برنامج "خدمة ضيوف الرحمن - أحد برامج رؤية السعودية 2030".

لقد سجل تطبيق "نسك" (اعتمرنا سابقا) أكثر من 50 مليون عملية إصدار تصاريح لأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة منذ إطلاقه منها 24 مليون تصريح خلال العام الجاري 2022 ويعمل التطبيق على تطوير تجربة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات قدومهم لأداء العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة امتدادا لدوره البارز أثناء جائحة كوفيد 19 حيث ساهم مع بقية التطبيقات الذكية التي أطلقتها الحكومة السعودية في حماية زوار الحرمين الشريفين أثناء الجائحة وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يحفظهما الله التي تقضي بأن تكون "صحة الإنسان أولا".

ختاما.. أود القول إن هذا التكريم من سمو أمير دولة الكويت حفظه الله يعد الحافز الأكبر على بذل المزيد من التميز لتحقيق الإبداع والابتكار خدمة لأوطاننا الغالية.

هذا وقد تفضل ممثل سموه حفظه الله بتكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية من الجهات والأفراد وتم تقديم هدية تذكارية لممثل سموه رعاه الله بهذه المناسبة.

وقد غادر ممثل سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.