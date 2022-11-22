القاهرة - ناهد إمام

عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اجتماعا مع وفد وزارة الهجرة وممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المشاركين في أول زيارة خارجية، بعد توليها حقيبة وزارة الهجرة، والتي تستهلها بالمملكة العربية السعودية للقاء أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، والتي تعد أكبر جالية مصرية بالخارج.



من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أن جدول أعمال الزيارة بمدينتي الرياض وجدة سيتضمن لقاءات مع العديد من كبار المسؤولين السعوديين، لبحث القضايا المشتركة والملفات ذات الصلة المتعلقة بالجالية المصرية، وبما يعكس العلاقات التاريخية المتميزة والوثيقة للبلدين الشقيقين.



وصرحت وزيرة الهجرة بأنها تشهد خلال الزيارة افتتاح معرض عقارات النيل بالرياض، الذي تنظمه شركة اكسبو ريبابليك، وذلك بحضور السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعدد من كبار المطورين العقاريين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالترويج للعقار المصري بالخارج، بجانب تنامي الطلب من الأشقاء بالمملكة العربية السعودية أيضا على العقارات المصرية السكنية والخدمية خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة والسواحل وشرق القاهرة، ويضم المعرض نخبة من الشركات الرائدة في المجال العقاري، بجانب الكثير من الفعاليات، التي تقوم على الترويج للفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة المصرية للمصريين بالخارج، وتعريف أبناء الجالية بتلك الفرص.



وتابعت وزيرة الهجرة حرصها على الترتيب خلال الزيارة بالتنسيق مع السفارة المصرية والقنصلية العامة لإرسال لجان في أقرب وقت لاستصدار بطاقات الرقم القومي وتجديد الجوازات وإنهاء المعاملات التجنيدية، موضحة أن الزيارة التي تنطلق بدءا من الأربعاء 23 نوفمبر، تأتي استجابة لرغبة المصريين في المملكة العربية السعودية، والذين طالبوا بذلك خلال لقاءات «ساعة مع وزيرة الهجرة»، ضمن سلسلة اللقاءات التي يتم عقدها مع الجاليات المصرية بالخارج.



ويرافق الوزيرة وفدا رفيع المستوى من وزارة الهجرة وهيئة التأمينات الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة جمارك السيارات التابع لوزارة المالية، وممثلي البنوك الوطنية، وذلك للرد علي استفسارات المواطنين حول اجراءات التأمين على المغتربين للحصول على مكافئة نهاية الخدمة ومعاش شهري بعد التقاعد، قانون الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج وحل أي مشكلات تواجه المصريين بالخارج في المعاملات البنكية.



وأكدت وزيرة الهجرة أن خطة التواصل المستدام تتضمن لقاء المصريين في مختلف أنحاء العالم ومناقشة افكارهم لربطهم بالجهود التنموية في مصر، في اطار استراتيجية الحكومة التي تضع ضمن أولويات عملها الانسان المصري أيا كان مكانه في العالم.