عبدالعزيز الفضلي

وصلت إلى البلاد الدفعـة الأولـى مـن التعاقدات الخارجية للمعلميـن الجـدد، الذين تعاقدت معهم وزارة التربية لسد النقص في بعض التخصصات العلمية حيث وصل 20 معلما ومعلمة مـن المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكـدت الوكيل المساعد للشؤون الإداريـة والتطـويـر الإداري رجـاء بوعركـي، حـرص الوزارة على توفير كل سبل الراحـة لتسهيل الاجـراءات المتعلقة باستقدام المعلميـن الجـدد المتعاقد معهـم خارجيا، من خلال تعاون وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع كافة.

وذكـرت بوعركـي، أن اللجنـة المخـتصـة اسـتقبلت مجموعـة مـن المعلمين والمعلمـات الجـدد الـذي تـم عـمـل مقـابلات مسبقة لهـم مـن خـلال لجـان الـتعـاقـد الخـارجـي، حيث تم اختيارهـم عـلـى أسـس وضوابط معينة حددتها وزارة التربية مسبقا.

وأوضحـت بـوعـركـي، أن إجمالـي عـدد أعضـاء الهيئة التعليميـة القادميـن مـن الأردن وتـم استقبالهم بلغ ١٤ معلمـا، و 6 معلمـات ، معربـة عـن سعادتها لانضمامهـم لأسـرتنا التربويـة وهـم فـي بـلـدهـم الـثـانـي بـيـن إخوانهم وأخواتهم، متمنية لهم كل التوفيق والنجاح.

وأشارت إلى أن بقية المعلمين سيصلون تبـاعة، بحسب مواعيـد حـجـوزات الطيران، وبعد إنهاء الإجراءات الأمنية والتنسيق مع الجهات المعنية.