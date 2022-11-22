تقدم النائب د. محمد الحويلة باقـتـراح بـقـانـون بإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم (الشركة الكويتية للصناعات الدوائية)، ونصت مواده على ما يلي:

(المادة الأولى)

تؤسس شركة مساهمة عامة كويتية باسم " الشركة الكويتية للصناعات الدوائية" برأسمال مقداره ثلاثمائة مليون دينار كويتي (300 مليون د.ك) ويكون غرضـهـا صـناعة جميع أنواع الأدوية الكيماوية وتخصص أسهمها على النحو التالي:



أ- أربعة وعشرون في المائة (24%) من الأسهم تخصـص للحكومة والجهات التابعة لها، ويجوز لها التخلي في أي وقت عن هذه النسبة أو جزء منها، وذلك بطرحها بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (ب) من هذه المادة.



ب- ستة وعشرون في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شـــــركات المساهمة المدرجة في ســوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى السعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام البند (ج) من هذه المادة.

ج- خمسون في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.



د - تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسـهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.



(المادة الثانية)

يتم تأسيس هذه الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة الشركة.



(المادة الثالثة)

تعمل الشركة على صناعة جميع الأدوية الكيماوية وغير الكيماوية ومكملات غذائية ذات جودة عالية بكل أنواعها.



(المادة الرابعة)

تلتزم الشـركة بتوظيف وتدريب وضـمان ما لا يقل عن (80%) من العمالة الوطنية كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.



(المادة الخامسة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت

نواف الأحمد الصباح