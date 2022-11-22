تقدم النائب الصيفي مبارك الصيفي بأربعة اقتراحات برغبة بإنشاء عدد أكبر من مدارس المراحل المختلفة للبنين والبنات في مناطق الفنيطيس، والعقيلة، وابو فطيرة، والمسايل.

ونص الاقتراح على ما يلي:

استناداً على برنامج العمل الحكومي وعلى خطة وزارة التربية في تطوير البنية التحتية للبيئة التعليمية، وفي ضوء النمو السكاني الذي تشهده منطقة الفنيطيس وما يترتب عليه من مواكبة في تقديم الخدمات لقاطنيها، وحرصاً على تهيئة أفضل الظروف التي تضمن حق التعليم لأجيالنا الناشئة، فإنني أتقدم باقتراح برغبة التالي:



"إنشاء عدد أكبر من مدارس المراحل المختلفة للبنين والبنات في منطقة الفنيطيس والعقيلة وأبو فطيرة والمسايل.