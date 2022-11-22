أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض أن «التجارة» تولي اهتماما لمراقبة أسعار السلع وضمان توافر السلع الأساسية وصولا لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى جانب تحسين بيئة الأعمال.

وقال الوزير الناهض إن «الكويت تولي اهتماما خاصا بتشجيع ودعم الصناعات عالية التقنية وصديقة البيئة»، مثمنا دور هيئة تشجيع الاستثمار الكويتية في توفير الفرص وإتاحة المناخ المناسب للمستثمر الخارجي.



وأفاد بأن عمل الوزارة الحالي والمستقبلي هو تحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدمة للمتعاملين بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الصناعي والصناعات التي تتعلق بالأمن الغذائي والمائي والدوائي على وجه الخصوص.



جاء ذلك في تصريح صحافي بمناسبة استقباله وفدا عسكريا من كلية الدفاع الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من المسؤولين في مجال تكنولوجيا المعلومات في الإمارات، وذلك للتعرف والاطلاع على تجارب الكويت في هذه المجالات، وتناول اللقاء عددا من الموضوعات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



وقد استفسر الوفد الإماراتي خلال اللقاء عن أبرز الأهداف والتحديات التي تواجه وزارة التجارة الكويتية في الفترة الحالية.