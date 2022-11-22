أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض قرارا بحظر استيراد وبيع وشراء وتداول جميع أنواع مواد التركيب التي تدخل في مستحضرات التجميل التي تحتوي على المواد المسرطنة.



وحظر القرار مواد كل من بوتيل فينيل ميثيل بروبيونال (ليليال) بكل أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها بعد تصنيفها كمواد مسرطنة من وكالة المواد الكيميائية الأوروبية، وتضمن قرار الوزير الناهض حظر كل من المواد التالية:



1- ليليان.

2- زينك بيريثيون.

3- سيليكون كاربيد فايبر.

4- تريس.

5- ديوكتايلتن تيلوريت اند ستانن.

6- دايبينزو.

7- ايبكونازول.

8- بايس.

9- باكلوبوترازول.

10- بايس بروبان.

11- ديسوكتيل باثالات.

12- ميثوكيثيل اكريليت.

13- سوديوم ن.

14- فلوروكلورايدون.

15- ديفلوروميثيل اكليراماد.

16- هيدروا كسميثيل.

17- فلولورو.

18- ايبروفالكارب.

19- ديكلورودايوكتي ستانن.

20- ميسوفرون.

21- هيميكسيزول.

22- اميبروثرين.

23 - بايس بروكايد.