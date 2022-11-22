نجح فريق طبي متخصص في أمراض القلب والقسطرة القلبية بمجمع الملك عبدالله الطبي في مدينة جدة، غربا، في إنقاذ حياة مريض توقف قلبة مرتين خلال 40 دقيقة في عملية دقيقة استغرقت 30 دقيقة.

وأكدت السلطات الصحية في جدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المركز استقبل الحالة بعد التنسيق مع أحد المستشفيات العامة بالمنطقة كحالة إنقاذ حياة بعد أن بينت نتائج الفحوصات الطبية وجود احتشاء في الجدار الأمامي لعضلة القلب، ما تسبب في توقف قلب المريض مرتين.

وأشارت إلى أن الفرق الطبية المشرفة على الحالة قررت إخضاع المريض للتنفس الصناعي و تركيب أجهزة طبية داعمة للقلب للحفاظ على حياة المريض لاستقرار الوظائف الحيوية له، ثم نقله إلى معمل القسطرة القلبية لإجراء عملية قسطرة تداخلية علاجية عاجلة، لوضع دعامه في الشريان الأمامي النازل مع وضع بالون داعم لضغط الدم.

وأوضحت أنه تم نقل المريض بعد العملية إلى جناح العناية القلبية تحت الملاحظة الطبية حتى تماثل للشفاء تدريجياً، و بعد استقرار الحاله الصحية في اليوم التالي تم فصل الأجهزة الداعمة للقلب و كذلك جهاز التنفس الصناعي، وإعطائه إذن الخروج الطبيعي له بعد ثلاثة أيام من إجراء العملية.