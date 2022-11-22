الدوحة - فريد عبدالباقي

عمّت مواكب الأفراح جميع أنحاء الدوحة، عقب الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، ليشهد ستاد لوسيل تحقيق أول انتصار عربي في أول ظهور للملعب بمونديال قطر.

ومع إطلاق السلوفيني سلافكو فينسيتش صافرة نهاية المباراة معلنا فوز منتخب السعودي، انطلق المشجعون السعوديون والقطريون ومعهم المقيمون إلى شوارع العاصمة الدوحة في جميع مناطق قطر، احتفالا بهذا الفوز التاريخي الأول الذي تحقق على منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي، حيث امتلأت الأحياء والطرقات بالمحتفلين الذين رفعوا أعلام السعودية وهم يرقصون ويتبادلون التهنئة بهذا الإنجاز.

وجابت السيارات والمسيرات شوارع مدينة لوسيل التي احتضنت المباراة التاريخية، ابتهاجا بالفوز التاريخي، فيما أطلق بعض المواطنين أبواق سياراتهم والأغاني الوطنية احتفالا بهذا الإنجاز الذي انتظره السعوديون كثيرا، بينما راح عدد من المحتفلين ينثرون الحلوى بين الجموع .

واكتظت غالبية شوارع الدوحة بزحام الجماهير، ووصلت ذروته في مناطق المشجعين في بوليفارد لوسيل وحديقة البدع والكورنيش، حيث ارتفعت أعلام السعودية وقطر، وأطلقت الجماهير الألعاب النارية ابتهاجا بفوز منتخب الأخضر.