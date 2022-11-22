(د ب ا)- استأنفت الصين عرض الأفلام الكورية

الجنوبية على شبكة الانترنت بعد توقف دام 6 أعوام، وفقا لما أعلنه

المكتب الرئاسي لينتهى بذلك حظر تم فرضه على جميع

المحتوي الثقافي الكوري بسبب نشر نظام صاروخي أمريكي في كوريا

الجنوبية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن" كيم إيون هي"

المتحدثة باسم الرئاسية الكورية القول إنه تم اتخاذ القرار بمناسبة لقاء

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مع نظيره الصيني شي جين بينج في

إندونيسيا الاسبوع الماضي.

وقد تم عرض فيلم " هوتيل باي ذا ريفير" من إنتاج عام 2019 للمخرج الكوري

هونج سانج سو على منصة " أو تي تي " الصينية في وقت سابق.

وقالت كيم في مؤتمر صحفي" خلال القمة بين كوريا الجنوبية والصين، أكد

الرئيس يون على أهمية التبادل الثقافي والتواصل الشخصي بين شعبي

الدولتين، وخاصة الحاجة للتواصل بين الأجيال الأصغر سنا".

وأكد الرئيس الصيني على موافقته في ذلك الوقت. وقالت المتحدثة" نعتقد

أنه بمناسبة هذه القمة، واستجابت الصين بإجراء عرض الفيلم على منصة " أو

تي تي"".