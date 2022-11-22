كشفت الحكومة التايلاندية عن خطة جديد لتعزيز كفاءة الطاقة بحلول عام 2050 للمساعدة في تنفيذ ما يطلق عليه " الحيادية الكربونية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة تطوير الطاقة البديلة قالت في بيان إن مشروع الخطة يقترح خفض كثافة الطاقة بنسبة 36% بحلول عام 2037، مقارنة بالهدف السابق وهو 30%، مضيفة أن الهدف هو خفض كثافة الطاقة بنسبة 40% خلال عام .2050

ووفقا للأهداف الجديدة، فإن حجم الطاقة الموفرة سوف يبلغ 35 ألفا و497 كيلوطن من النفط المساو خلال عام 2037، و 64 ألفا و340 كيلوطن خلال عام .2050

وأشار البيان إلى أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف، يتعين إقرار قواعد وأنشطة جديدة لتحسين الطلب على المصانع والمباني، وتعزيز الأجهزة المنزلية الموفرة للطاقة وتحسين قطاع النقل وتعزيز الزارعة الذكية.