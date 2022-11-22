ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المملكة المتحدة ستواجه أسوأ انكماش اقتصادي في العام المقبل، وهي مهيأة لركود ستتجنبه معظم دول العالم.

وخفضت المنظمة - في تقرير جديد لها، بحسب صحيفة (الإندبندنت) البريطانية - بشكل حاد توقعاتها للاقتصاد البريطاني، وتوقعت أن ينكمش بنسبة 0.4 في المائة في عام 2023، وينمو بنسبة 0.2 في المائة فقط في عام 2024.

وقالت المنظمة "إن هذا التضخم المؤلم من المتوقع أن يبلغ ذروته في نهاية هذا العام حول مستواه الحالي البالغ 11.1 في المائة، وأن يظل أعلى من 9 في المائة في أوائل عام 2023 قبل أن يتباطأ إلى 4.5 في المائة بحلول نهاية 2023، و2.7 في المائة في عام 2024".

وتوقع التقرير أن ترتفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة من 3 في المائة حاليا إلى 4.5 في المائة بحلول أبريل 2023، بينما سترتفع البطالة من 3.6 في المائة إلى 5 في المائة بحلول نهاية عام 2024.

ومن بين مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، من المتوقع أن تنضم ألمانيا فقط إلى المملكة المتحدة فيما يتعلق بحدوث انكماش في الدخل القومي العام المقبل، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة.

وعلى النقيض من ذلك، ستتمتع الولايات المتحدة بتوسع اقتصادي بنسبة 0.5 في المائة مع توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المائة في فرنسا، و1 في المائة في كندا، و 1.8 في المائة في اليابان.

ونوهت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن معظم العالم سيتفادى الركود الاقتصادي الذي يتوقع بنك إنجلترا ومكتب مسؤولية الميزانية أن يمتد حتى عام 2024 في المملكة المتحدة.