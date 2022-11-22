يبدأ الفنان باسم سمرة تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "بطن الحوت" الأسبوع المقبل، والمقرر عرضه في سباق رمضان المقبل.

تدور أحداث المسلسل حول صراع بين رجال الدين وتجار المخدرات، وما ينتج عنهما من أحداث بين أبطال العمل، والمسلسل بطولة: محمد فراج، وباسم سمرة، وأسماء أبو اليزيد، وسماح أنور، وعبد العزيز مخيون، وجارٍ التعاقد مع باقي النجوم، وهو من إخراج أحمد فوزي.

وعلى صعيد السينما، بدأ الفنان باسم سمرة تصوير دوره في فيلم "البعبع"؛ استعدادًا لعرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

تدور أحداث الفيلم في إطار شعبي "أكشن" من خلال الصراع بين أبطال العمل حول بطل الفيلم، الذي يحاول السيطرة على بعض المناطق، وحدوث صدام بين أبطال الفيلم.

الفيلم بطولة: أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن "توتة"، ومحمد أنور، وعباس أبو الحسن، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.