أعلنت شركة خدمات الحوسبة السحابية أمازون ويب سيرفيسز (أيه.دبليو.إس) التابعة لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم إطلاق ثاني منطقة بنية تحتية لخدمات الحوسبة السحابية في الهند.

وقالت الشركة إن المنطقة ستوفر للعملاء المزيد من الخيارات لإدارة أعمالهم بقدر أكبر من المرونة والإتاحة، مع تأمين البيانات المخزنة في الهند وخدمة المستخدم النهائي في أقصر وقت.

وأشارت أمازون ويب سيرفسيز إلى أنها تعتزم استثمار 4ر4 مليار دولار في الهند بحلول 2030 من خلال منطقة أيه.دبليو.إس آسيا والمحيط الهادئ في مدينة حيدر آباد الهندية والتي تشمل الإنفاق الرأسمالي على إقامة مراكز البيانات ونفقات التشغيل المرتبطة بالنفقات المستمرة للمرافق والمنشآت وشراء السلع والخدمات من الشركات الإقليمية. كما تشير التقديرات إلى أن هذا الاستثمار سيدعم في المتوسط أكثر من 48 ألف وظيفة دائمة سنويا في الشركات الخارجية طوال هذا الوقت.