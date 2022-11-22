دعا سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إلى ترسيخ الفكر المتحفي، والعمل على مواكبة أداء المتاحف للثورة التكنولوجية ومواجهة سلبياتها، لما لذلك من مساهمة في إثراء الحوار الحضاري، باعتبار المتاحف وما تضمه من كنوز تراثية نتاج وإرث للحضارات، وأنها مسارح مفتوحة لكل أنماط الإبداع الإنساني المتجاوز لحدود الزمان والمكان، ومراكز مدنية واجتماعية بامتياز تساعد في تجاوز الأزمات.

وأشار المالك - في كلمة له بمدينة فاس المغربية ، خلال ملتقى حول متاحف السلام كبقعة للاكتشاف والانفتاح على الآخر والحوار بين الثقافات - إلى أن المتحف صرح موثوق لسرد تجاربنا الحضارية، ومسرح مفتوح لشتى أنماط الإبداع الإنساني، ومراكز مدنية واجتماعية بامتياز، بحمولة فكرية ومنهجية، ومسؤولية ثقافية.

يأتي تنظيم الملتقى قبل انطلاق المنتدى العالمي التاسع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، بحضور ميغيل موراتينوس، الممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ومجموعة من الشخصيات الدولية وممثلين عن مؤسسات متخصصة.

وينعقد المنتدى العالمي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بمدينة فاس المغربية يومي 22 و23 نوفمبر الجارى ، بحضور رفيع المستوى لوزراء خارجية وثقافة عدد من الدول، ومسؤولين بمنظمات إقليمية ودولية، وتشارك الإيسيسكو في أعماله وجلساته، بوفد يترأسه المدير العام للإيسيسكو.