محمد راتب

أكد رئيس مبادرة بالعربي من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة داود العبيدلي ان انطلاقة مبادرة «بالعربي» في الكويت تمت بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وتتخلل أنشطة ومسابقات لمراحل عمرية مختلفة من الأطفال واليافعين والشباب.

وأوضح أن مبادرة بالعربي انطلقت في 2013 تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية 18 ديسمبر المعلن عنه من قبل اليونسكو لتعزيز مكانة اللغة العربية وتشجيع الشباب على استخدام لغتهم الأم عبر الشبكة العنكبوتية وقنوات التواصل الاجتماعي، مبينا أننا نسعى لنشر العربية بناء على رسالة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

وتابع بأن المبادرة تسلط الضوء على تعزيز المحتوى الرقمي، وإبراز الإسهامات الحضارية في العصور، وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات العالمية الداعمة للغة العربية، مشيرا إلى أنه منذ انطلاقة المبادرة تبعتها أنشطة عديدة على مستوى دورتها السابقة تكللت في خدمة المجتمع واللغة العربية منها ورش تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها لتمكينهم من الانخراط في المجتمع، والتحدث بشكل سلس.

وزاد العبيدلي بأنه تم تخريج 250 طالبا من الورش الخاصة بالمبادرة منهم مسعفون، مع إطلاق نشاط فرسان العربي الذي يسلط الضوء على المتخصصين في اللغة العربية ومن لديهم متابعون على السوشيال ميديا، إلى جانب الحوارات المستمرة على مدار العام، ودعوة متحدثين متخصصين في هذا المجال وفتح باب المناقشة لصقل المعرفة للأفراد.

وبين أن من أنشطة المبادرة إطلاق منصات مبادرة «بالعربي» الموجودة في المراكز التجارية في الإمارات للتعريف بمبادرتنا وأهمية اللغة العربية، إلى جانب المحتوى الرقمي الخاص بالمبادرة باستخدام وسم «بالعربي»، وتنظيم نشاط في 2020 قبل وقوع وباء كورونا والذي حمل اسم سفراء بالعربي استهدف الشباب خارج الإمارات عبر تنظيم أنشطة خاصة مع زملائهم.