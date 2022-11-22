وجه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، قال في مقدمته: إنه لما كانت المطارات الدولية هي الواجهة الأولى لأي دولة كونها تمثل المستوى الحضاري للدولة وتقدمها، فإننا نجد اهتمام الدول بمطاراتها والخدمات التي تقدمها سواء كانت جوية أو أرضية.

ويشتكي المسافرون بمطارات الكويت (الدولي ومطار الكويتية) من سوء الخدمات الأرضية وتأخر الأمتعة، وبالإضافة إلى الازدحام على الأمتعة وخاصة في موسم السفر.

كما أن بوابات المطار (المغادرون ـ القادمون) تشهد فوضى كبيرة من المركبات الخاصة والأجرة.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- هل قامت إدارة الطيران المدني بمتابعة سوء الخدمات الأرضية من تأخر الأمتعة وغيرها؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لتطوير الخدمات الأرضية؟

2- هل أعدت إدارة الطيران المدني دراسة للقضاء على الازدحام عند بوابات القادمين أو المغادرين وتكدس المركبات الخاصة والأجرة؟ يرجى تزويدي بنسخة من هذه الدراسة إن وجدت.