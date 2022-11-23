أعلنت المستشارة في إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء ورئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الخليجي للتشريعات القانونية والمالية المستدامة أروى الجودر عن إطلاق أعمال المؤتمر الخليجي صباح غد تحت شعار «إدارة العقود الحكومية وعقود الفيديك» والذي يستمر على مدار يومي 23 و24 الجاري، والمقرر انعقاده في فندق ومنتجع «راديسون بلو الكويت» مركز قاعة دسمان للمؤتمرات بمشاركة هيئة الموانئ وهيئة أسواق المال ووزارة المالية وديوان المحاسبة ووزارة الاتصالات والمعلومات وهيئة المواصفات بالمملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد الوطني والمالية في مملكة البحرين، وذلك انطلاقا من «رؤية كويت جديدة 2035» للتنمية المستدامة المصاحبة لها في ضوء ما تشهده دول المنطقة من تعديل وتطوير تشريعاتها القانونية والمالية واستدامتها.



وأفادت الجودر بأن انعقاد المؤتمر جاء في ظل اهتمام الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوفير واستحداث وتطوير مشاريع البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والتطور المطرد لمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، وكانت الحاجة الماسة إلى وجود صياغة عقدية منضبطة لحوكمة التعاقدات التي تبرمها الحكومات وجهات الإدارة، والاستعانة بنماذج عقدية موحدة تحظى بثقة المستثمرين والقطاع الخاص من ناحية، ومن هنا تظهر أهمية الاستعانة بنماذج العقود في التعاقدات الحكومية ومنها ما يعرف أيضا بعقود الفيديك المتعلقة بالتشييد والبناء والإشراف على التنفيذ، والتي سيغطيها نخبة من الخبراء المتمرسين في التجارب والحالات التي قابلوها وتعاملوا معها فنيا وقانونيا وكان لها أثر في استخلاص التوصيات المرجو طرحها بعد الانتهاء من أشغال المؤتمر، حيث ستغطي الموضوعات المتعقلة بهذه التشريعات والتعاقدات الحكومية والتحكيم والتجارة الدولية المعنية بالتبادلات التجارية والمناخ الاستثماري المأمول تحقيقه وعلاقتها مع القطاع الخاص والبيئة الاستثمارية في الكويت ومنطقة الخليج العربي كونها تقود قاطرة التنمية في مختلف الدول الإقليمية والعربية.



بدوره، أشار نائب رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية د.رضوان العناني إلى أن المؤتمر يهدف لتقديم المعرفة وتبادل الخبرات بين الخبراء والمشاركين وفتح جلسات متخصصة للحوار البناء بهذا الصدد، فضلا عن رفع الوعي بضرورة تحقيق مناخ استثماري جاذب يعالج كل الموضوعات التي تشكل تحديا يسترعي اهتمامات المشاركين بالحدث وسيسلط المؤتمر الضوء على أساليب التعاقد الحكومي في ظل قانون 49 لسنة 2016 وتعديلاته (قانون المناقصات العامة) والجوانب القانونية والمالية للعمليات المصرفية والحد من مخاطرها، التقنيات المتقدمة في التحقيقات والمنازعات الإدارية، ودور التشريعات القانونية في قوانين الاستثمار والضرائب والشمول المالي.



كما سيشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين من القطاعين الحكومي والخاص محليا وخليجيا وعالميا منهم د.سارة خالد السلطان عضو هيئة تدريس بقسم القانون العام في جامعة الكويت بورقة بحثية بعنوان «أهمية التشريعات الضريبية والاستثمارية في التنمية المستدامة للكويت»، فضلا عن مشاركة ممثلين عن وزارة الأشغال العامة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وقوة الإطفاء العام، ووزارة الطاقة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، هيئة المواصفات السعودية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.