اتفقت جمعية المهندسين الكويتية ومجلس تسجيل المعماريين البريطاني على التعاون وتبادل الخبرات في مجال اعتماد المؤهلات الأكاديمية للمعماريين العاملين في البلدين الصديقين.



جاء ذلك في ختام زيارة رئيس الجمعية م.فيصل العتل مؤخرا الى مقر المجلس المعروف باسم ARB في لندن، حيث التقى كلا من المدير الدولي روب ويلسون ومسؤولة الاسكان والتنمية المجتمعية ديبورا بروبي، بحضور عضو مجلس الإدارة د.شروق الجاسر وأمين الصندوق السابق م.حمود الزعبي.



وقال العتل: اتفقنا على تطوير تبادل الاعتماد وتسجيل المعماريين وفق لما هو معمول به لدى الجانبين، وسنعمل على تطوير آليات الاعتماد لدينا بما يتوافق ومتطلبات المجلس البريطاني وسوق العمل في الكويت، وتأكدنا أن المجلس هو الجهة المعتمدة حكوميا وتمثل الحكومة البريطانية في اعتماد المعماريين ومهندسي العمارة.



وأعرب العتل عن الأمل في أن يقوم المجلس بتزويدنا بقوائم الجامعات المعتمدة لديهم خلال الفترة المقبلة حتى يتسنى لنا تطوير قوائم الجامعات لدينا وآليات اختبار المعماريين ومهندسي العمارة في الجمعية وخاصة الراغبين بالعمل في سوق الكويت.