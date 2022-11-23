بيروت - بولين فاضل



هوى عملاق آخر من عمالقة الفن اللبناني وركن من أركان الموسيقى اللبنانية والمسرح اللبناني، الملحن والكاتب المسرحي والمخرج روميو لحود عن 92 عاما، كتب خلالها وأخرج أعمالا مسرحية غنائية شكلت جزءا من تاريخ نهوض الفلكلور اللبناني خصوصا أنه سعى في مسيرته الفنية الى إحياء التراث اللبناني وتطويره وتقديمه إلى الجمهور من خلال العروض المسرحية والرقصات الموسيقية الفلكلورية التي مازالت مطبوعة في ذاكرة اللبنانيين والعرب.

وشكل روميو لحود مع الفنانة الراحلة سلوى القطريب التي كان وراء اكتشافها ثنائيا فنيا اعتبارا من العام 1974 وقدما أعمالا مميزة في الغناء والمسرح حيث حازت سلوى أدوار البطولة في مسرحياته.

ومن أبرز مسرحيات روميو لحود «بنت الجبل» و«سنكف سنكف»، أما أبرز أغنياته الخالدة بصوت سلوى القطريب فهي: «طال السهر»، «خدني معك»، «شو في خلف البحر»، «على نبع الميي»، «يا رايح سلم عالكل»، «بدي غني غني»، «وعدوني»، «قالولي العيد بعيوني»، «اسمك بقلبي» و«سرقني الوقت».