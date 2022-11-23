محمد راتب



أعلن رئيس جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية عامر ضاري البذالي افتتاح مهرجان نوفمبر 2022 في الأسواق المركزية، موضحا أنه باكورة عمل مجلس الإدارة، ويأتي ضمن الخطة التسويقية المنبثقة عن الاستراتيجية الشاملة والتي تهدف الى زيادة المبيعات والتنويع في الخدمات ورفع الإيرادات.



وقال البذالي خلال الافتتاح بحضور نائب الرئيس وليد خلف الفدعوس، وأمين السر راشد عوض السعدي، ورئيس لجنة المشتريات والتسويق علي المرشد الجميلي، إن عدد الأصناف المشمولة في المهرجان تجاوز 150 صنفا ما بين غذائي واستهلاكي بنسبة تخفيضات تصل إلى 70%، مشيرا إلى أنه تم اختيار السلع والأصناف بعناية تامة وفق احتياج أهالي المنطقة والمساهمين حيث تم التركيز على الجودة والسعر.