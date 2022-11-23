سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الكويت ارتفاعا بـ 0.32% خلال شهر أكتوبر مدفوعا بارتفاع أسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، ليسجل ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 3.27%، مقارنة مع 3.19% في شهر سبتمبر الماضي.



وأظهر تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء عن شهر أكتوبر الماضي، أن مجموعة الأغذية والمشروبات شهدت ارتفاعا بنسبة 0.89% مقارنة بالشهر السابق و6.63% على أساس سنوي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات الحبوب والخبز واللحوم والداوجن والأسماك والأطعمة البحرية ومجموعة الألبان والجبن والبيض والزيوت والدهون والفواكه والخضراوات الطازجة والمجمدة والمجففة والسكر ومنتجاته ومواد غذائية أخرى.



يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع أسعار مجموعة السجائر والتبغ بـ 0.07% خلال أكتوبر، والكساء والملبوسات



بـ 0.64%، فيما سجلت مجموعات خدمات المسكن والنقل والتعليم والمطاعم والفنادق استقرارا خلال شهر أكتوبر.