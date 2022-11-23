نفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا وجود نقاشات تتعلق بنية تحالف «أوپيك+» زيادة إنتاج النفط في اجتماعه القادم.



وأكد الملا «حرص الكويت على المحافظة على استقرار التوازن في أسواق النفط».



ونفت السعودية والإمارات في وقت سابق ما جاء في تقارير صحافية حول وجود نقاشات بشأن زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في اجتماع أوپيك+ القادم في الرابع من ديسمبر المقبل.



وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن العراق يدعم الاتفاقات التي تحقق مزيدا من الاستقرار والتوازن لأسواق النفط، وتقلل من تراجع سعر البرميل.



وعلى صعيد أسعار النفط، فقد عادت خلال تعاملات أمس الى تحقيق المكاسب، حيث تأثر المستثمرون بتوقعات العرض الضبابية والمخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين المتضررة من كورونا، مع عودة تفشي الفيروس وارتفاعات قياسية في أعداد المصابين على مستوى البلاد مجددا.



وارتفع خام غرب تكساس 1.05 دولار، أو 1.31%، إلى 81.09 دولارا للبرميل بعد أن تأرجح في نطاق تذبذب 5 دولارات في الجلسة الافتتاحية للأسبوع، وانخفضت الأسعار في أعقاب تقرير يفيد بأن «أوپيك +» تدرس زيادة الإنتاج، لكنها تعافت بعد ذلك لإنهاء تغيير طفيف بعد أن نفي وزير الطاقة السعودي ونظيريه الكويتي والإماراتي هذه الأنباء.



وجاءت مكاسب أسعار النفط أمس بعد جلسة متقلبة، ليرتفع مزيج برنت بنسبة 1.54%، أو 1.35 دولار، عند 88.8 دولارا للبرميل، خلال التعاملات.