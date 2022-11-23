ما الأطعمة الأكثر فائدة في مرحلة العشرينيات العمرية؟



نعلم جميعاً أننا يجب أن نتناول نظاما غذائيا صحيا ومتوازنا، ولكن مع أخذ العمر في الاعتبار، فقد تحتاج إلى بعض الأطعمة أكثر من بعضها الآخر.

ولتحقيق الفوائد الصحية من النظام الغذائي، تشرح أخصائية التغذية في «ذي صن»، أماندا أورسيل، ما يجب تناوله في كل مرحلة من مراحل الحياة.



في العشرينيات من العمر:



- يوميا: الأطعمة الغنية بالحديد من أجل الطاقة وتشمل الأطعمة المفيدة للحديد البازلاء والفاصوليا المطبوخة والفول السوداني والمشمش المجفف والبيض وحبوب الإفطار المدعمة والأسماك مثل الماكريل.

ويظهر استطلاع غذائي أن نقص الحديد، الذي يؤدي إلى التعب والإجهاد وضعف التركيز والمزاج السيئ، هو مصدر قلق كبير للفتيات المراهقات، وفي العشرينيات من العمر. ومن الضروري معالجته في أقرب وقت ممكن.



- ثلاث مرات في الأسبوع: بروبيوتيك الزبادي لصحة الأمعاء: يمكن أن يساعد تناول الزبادي الذي يحتوي على بكتيريا البروبيوتيك (البكتيريات الحية النافعة) على تحسين صحة الأمعاء، والتي بدورها يمكن أن تساعد المناعة والمزاج، وهي تحتوي على الكالسيوم الذي تشتد الحاجة إليه لتقوية العظام.



- مرة في الأسبوع: المكسرات للمناعة: حفنة جيدة من هذه المكسرات تمنحك السيلينيوم الذي تحتاج اليه. ويوجد هذه المركب أيضا في الدجاج والسمك والبيض والبذور.

ونقص السيلينيوم يجعلك أكثر عرضة للعدوى الفيروسية التي تسبب نزلات البرد والإنفلونزا وربما «كوفيد-19» أيضا.



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