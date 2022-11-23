طريقة لتعزيز السمع البشري في المواقف الصاخبة!



إذا كنت تكافح من أجل مواكبة الأحاديث أو المحادثات السريعة الوتيرة في الغرف الصاخبة، فقد يرجع ذلك إلى مشاكل في معالجة الدماغ للتغيرات السريعة في الصوت. وتقترح دراسة جديدة تقنية تدريبا يمكن أن يساعد في إدارة المشكلة وتعزيز القدرة على الاستماع.



وهو يعرف باسم «التدريب على تمييز المعدل»، ويتضمن التدرب على معرفة كيف يمكن للدماغ أن يفرق بين الأصوات.

وكما تظهر الدراسة، يمكن لهذه التقنية أن تحسن سمع الملايين من كبار السن، مع أن يؤخذ في الاعتبار بالطبع أن قدرتنا على غربلة الأصوات تميل إلى الانخفاض مع تقدمنا في العمر.



وتعتمد ملاحظة التغييرات الطفيفة في الأصوات على قدرة الدماغ على معالجة المنبهات الصوتية بمرور الوقت، والتي تسمى «المعالجة الزمنية السمعية».

ولا يؤثر هذا فقط على فهمنا للكلام، بل يساعدنا كذلك على فهم كل صوت يصل إلى آذاننا. وتقول عالمة الأعصاب السمعية سميرة أندرسون من جامعة ميريلاند: «رأينا بعض الأدلة على أن عجز المعالجة الزمنية قد يتحسن في النماذج الحيوانية، لكن هذه هي المرة الأولى التي نعرض فيها ذلك على البشر».



وقد أكمل ما مجموعه 40 متطوعا تدريبا على التمييز على أساس المعدل كجزء من الدراسة.

وتضمن ذلك إكمال تسع جلسات، مدة كل منها 45 الى 60 دقيقة، طلب خلالها من المشاركين التمييز بين مجموعات النغمات التي يتم تشغيلها في تسلسل سريع.



وتقول الباحثة الرئيسية في المشروع، أخصائية السمعيات، ساندرا جوردون سالانت من جامعة ميريلاند أيضا: «توفر النتائج أملا كبيرا في تطوير برامج تدريب سمعي مجدية سريريا يمكنها تحسين قدرة المستمعين الأكبر سنا على التواصل في المواقف الصعبة».



المصدر: «ساينس ألرت»