مبارك التنيب



لعبت كاميرات مركز تسوق شهير دورا مهما في إغلاق قضية سرقة وافد، حيث تمت الاستعانة بالكاميرات في تحديد هوية الجاني غير المعلوم وتبين انها فتاة كويتية جرى تتبعها حتى صعدت إلى مركبتها ومن خلال لوحة المركبة تم تحديدها وضبطها وأقرت بالسرقة.



وبحسب مصدر أمني فإن وافدا مصريا تقدم إلى مخفر شرطة ميدان حولي وذكر انه كان يضع حقيبة يد في عربة التسوق وخلال انشغاله في شراء أغراضه فوجئ بأن الحقيبة والتي كان بها 950 دينارا وسماعة هاتف لاسلكية ومفتاح مركبة وساعة يد سوداء ومفاتيح شقته ومقر عمله قد اختفت دون أن يتهم أحدا.



وأضاف المصدر: فور تسجيل قضية تم التواصل مع المركز والاستعانة بكاميرات المراقبة والتي، أظهرت الكاميرات قيام فتاة بسرقة الحقيبة ومن ثم مغادرة المركز وصعودها إلى مركبتها التي كانت متوقفة في مواقف السوق، ليتم التواصل مع المرور وتحديد هوية مالكة السيارة وضبطها وبمواجهتها بالمقاطع والتي تظهر تنفيذها للواقعة أقرت بسرقة الحقيبة مستغلة انشغال الوافد وبعده عن عربة التسوق.