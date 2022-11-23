سالم العبدالله لأسرة المواطن المفقود محمد البغلي: وفد أمني سيتوجه إلى رومانيا خلال الأيام القليلة المقبلة لمتابعة مجريات البحث والتحري

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) هيثم الغيص وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية.



وقدم الأمين العام لمنظمة «أوپيك» استعراضا للجهود التي يقوم بها بالتنسيق مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة في إطار النهوض بالمنظمة ومواجهة تحدياتها المستقبلية والمساعي الدولية للحفاظ على توازن أسواق النفط واستقرارها.



من جانبه، أكد وزير الخارجية أهمية التنسيق الدائم والمستمر للسياسات النفطية بين الدول الأعضاء في المنظمة وضرورة ضمان استقرار أسواق النفط العالمية وتأمين إمداد فعال واقتصادي ومنتظم للنفط وصناعاته حول العالم.



كما استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أسرة المواطن الكويتي محمد طاهر البغلي الذي فقد بجمهورية رومانيا منذ عام 2015.



وأكد الشيخ سالم العبدالله أن قضية الاختفاء تحظى بالمتابعة المستمرة من القيادة السياسية وهي محل اهتمامهم المباشر، وأن وزارة الخارجية وسفارتنا في رومانيا تواصلان مساعيهما المستمرة والحثيثة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية بالدولة وتبذل جهودا مكثفة للكشف عن غموض واقعة الاختفاء، وأن هناك تنسيقا وتواصلا مستمرين مع السلطات المختصة في رومانيا عبر عقد لقاءات دورية واتصالات مباشرة مع الجهات المعنية والمسؤولين في السلطات الرومانية المختصة على كل المستويات الحكومية والأهلية للوقوف على جميع التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالمواطن المفقود. واستعرض آخر التطورات الخاصة بهذا الملف الإنساني الهام، مشددا على أن الكويت لن تدخر جهدا في وضع كل الإمكانات السياسية والفنية والأمنية في هذا الإطار، مبينا أن وفدا أمنيا من الكويت سيتوجه إلى جمهورية رومانيا خلال الأيام القليلة المقبلة لمتابعة مجريات البحث والتحري مع السلطات الرومانية المختصة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارتنا في رومانيا.



من جانبهم، أعربت أسرة المواطن المفقود عن تقديرها وشكرها للاهتمام الكبير من القيادة السياسية والحكومة وجميع مسؤولي الدولة وقياداته، متوجهة بالتقدير العميق لوزارة الخارجية والسفارة في رومانيا لتسخير جميع الإمكانات المتاحة في عملية البحث عن المواطن المفقود.