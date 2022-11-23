بالتعاون مع سفارة هنغاريا لدى البلاد، نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، لقاء «ابتكارات الأمن الغذائي والرعاية الصحية» بحضور ممثلين عن بعض الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية الكويتية وجمعيات النفع العام، إضافة إلى مشاركة وفد من جامعات هنغارية متخصصة في مجالي الأمن الغذائي والرعاية الصحية، حيث عرض الوفد الزائر آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية وأحدث الابتكارات والبحوث العلمية المتقدمة في مجالي الرعاية الصحية والأمن الغذائي.



وافتتح اللقاء المدير العام المساعد للشؤون الفنية في غرفة تجارة وصناعة الكويت عماد الزيد، مرحبا بالوفد الهنغاري الزائر والذي يضم ممثلين عن ثلاث جامعات هنغارية رائدة برئاسة السيدة إستر توردا سفيرة جمهورية هنغاريا لدى الكويت.



وأكد الزيد في كلمته أهمية اللقاء والمحاور قيد البحث، قائلا إنه يأتي في ظل ظروف عالمية دقيقة وحساسة فرضت تداعيات سلبية على الأمن الغذائي والرعاية الصحية في مختلف دول العالم، كما أوضح في هذا السياق أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية العالمية الأخيرة بما فيها جائحة كورونا، أثرت على العالم كله، وأكدت أهمية تحسين قدرات جميع الدول في مجال الأمن الغذائي والرعاية الصحية من خلال تعزيز البحث العلمي واستخدام التقنيات المتقدمة.



وأعرب أيضا عن تفاؤله بأن يسهم اللقاء، بما تضمنه من عروض ولقاءات، في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الكويت وهنغاريا، لافتا إلى أن المناقشات المباشرة للمتخصصين في كلا البلدين تبني أقوى الجسور وأفضل القنوات لتعزيز وتوثيق التعاون في المجالات كافة.



وخلال اللقاء، أشادت السفيرة الهنغارية بالعلاقات المتميزة التي تربط بلادها مع الكويت، معربة عن سعادتها بتنظيم غرفة تجارة وصناعة الكويت اللقاء بهدف تعزيز التعاون في المجالات التجارية والصحية والعلمية وتبادل الخبرات التكنولوجية والبحثية، والتي من شأنها أن تدعم الأمن الغذائي وتحسن منظومة الرعاية الصحية، عوضا عن تطوير البرامج الدراسية والبحثية والأكاديمية بين الجامعات في كلا البلدين.



وقد استعرض وفد الجامعات الهنغارية المشاركة، عددا من الحلول المختلفة للأزمات في مجال الأمن الغذائي منها، تعزيز قدرات البحث والتطوير والتنافس لتحسين مكونات الغذاء، وإيجاد بيئة غذائية صحية للمزارع العمودية وتحسين إنتاجية المحاصيل واستهلاك الطاقة، والبحث والتطوير والابتكار في مجال صحة الأغذية.



أما في مجال الرعاية الصحية، فقد استعرض الوفد الزائر تكامل حلول الذكاء الاصطناعي مع علم الأشعة، واستخدام البيانات العالمية الحقيقية للبحث الطبي والعلاج الطبيعي، وتوظيف البيانات لتقدير الاحتياجات الطبية، وتطوير الأدوية والبحوث العلمية في مجالات الأمراض العصبية وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.



هذا، وتخلل اللقاء عرض مداخلة مسجلة لمفوض رئاسة الوزراء في هنغاريا السيد ميكلوس كاسلر، ثمن خلالها الاهتمام الكبير الذي توليه الكويت بمجالي الرعاية الصحية والأمن الغذائي، متحدثا عما أنجزته هنغاريا في هذا المجال من إعداد البعثات الدراسية للطلبة، وإنشاء مراكز علمية معنية بالبحث العلمي بالتعاون مع الجامعات الهنغارية المرموقة والمتخصصة في هذا المجال.