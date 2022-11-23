تباينت ردود الفعل الدولية تجاه عملية «المخلب السيف» التي تشنها القوات التركية ضد المسلحين الأكراد في شمال سورية خصوصا والعراق ايضا، فيما بدت انقرة مصممة على المضي قدما بها وتحويلها من جوية الى برية، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب متلفز أمس: «حلقنا فوق الإرهابيين لبضعة أيام بطائراتنا ومدافعنا ومسيراتنا... إن شاء الله سنقتلعهم جميعا قريبا بالدبابات والمدفعية والجنود».



وأكد أن القوات المسلحة التركية «دمرت معاقل للإرهابيين» شمالي سورية والعراق ردا على تفجير اسطنبول، في اشارة الى مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية «واي بي جي» التي تهيمن على قوات سوريا الديموقراطية «قسد» وتعتبرها انقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني «بي كي كي».



وفي اشارة الى المنطقة الآمنة التي تطالب بها انقرة بعمق 30 كلم شمال سورية قال: «لا أحد يستطيع منعنا من سحب الخط الأمني ​​إلى حيث يجب أن يكون، في الأماكن التي تتواصل فيها الهجمات على حدودنا ومواطنينا».



وقال: «سنقتلع جذورهم جميعا بأقرب وقت إن شاء الله».



بدوره، جدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار دعوة أميركا العضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو» لوقف دعم المسلحين الاكراد. وقال في كلمة أمام لجنة برلمانية «نقول لجميع شركائنا، لاسيما الولايات المتحدة، إن وحدات حماية الشعب تماثل حزب العمال الكردستاني، ونصر على مطالبنا بوقف كل أنواع الدعم للإرهابيين».



سياسيا، أعرب الكرملين عن تفهمه للخطو ة التركية بعد اتهام اردوغان لموسكو بعدم تنفيذ اتفاق سوتشي القاضي بإنشاء المنطقة الآمنة وتطهيرها من المسلحين.



وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين «نفهم مخاوف تركيا المرتبطة بأمنها... لكن في الوقت عينه، ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي مبادرة يمكن أن تؤدي إلى زعزعة خطيرة للوضع العام».



من جانبه، قال البيت الأبيض، إن تركيا تواجه تهديدا على حدودها الجنوبية ولها الحق في الدفاع عن نفسها، الا ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أكد انه «تم حث تركيا على عدم شن مثل هذه العمليات، وبالمثل تماما تم حث شركائنا السوريين على عدم شن هجمات أو التصعيد».



في المقابل، دعا مظلوم عبدي واشنطن وموسكو إلى وقف التصعيد التركي، وفق ما قال لوكالة فرانس برس.



ووصف عبدي موقف كل من واشنطن، الداعم الرئيسي لقسد، ودمشق التي قتل نحو 16 من عسكرييها جراء الغارات التركية، بـ«الضعيف».



جاء ذلك، في وقت استهدفت طائرة مسيرة تركية قاعدة مشتركة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، و«قسد» التي قتل عدد من عناصرها، وفق ما أفاد متحدث باسم تلك القوات والمرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المتحدث باسم «قسد»، فرهاد شامي لوكالة فرانس برس إن المسيرة التركية استهدفت قاعدة مشتركة في شمال محافظة الحسكة. لكن المكتب الإعلامي للقيادة المركزية للجيش الأميركي قال ردا على سؤال فرانس برس حول القصف، إن «القوات الأميركية كانت بمنأى عن الخطر، ولم تقع أي غارات على مواقع تستضيف قوات أميركية»، مشيرا إلى أن الغارات، الأقرب لمكان تواجد قواتها، وقعت على بعد حوالى 20 إلى 30 كيلومترا منها.



من جهته، نقل موقع تلفزيون «سوريا» أن المسيرة قصفت مقرا تابعا لقسد في منطقة استراحة الوزير التي تضم قاعدة لقوات التحالف الدولي إلى جانب مقر إقامة قائد «قسد» مظلوم عبدي. وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة 4 آخرين، مشيرا إلى أن من بين المصابين قيادي في «القوات الخاصة أصيب بجروح بليغة نقل إثرها إلى مشفى عسكري في الحسكة». وتقع قاعدة استراحة الوزير على بعد نحو 50 كم جنوبي الحدود التركية، وتعد أهم قواعد التحالف الدولي والقوات الأميركية في المنطقة ومقرا لإقامة الوفود الأميركية الرسمية.



وفي تطور ميداني لافت، نفذت طائرات حربية تركية خمس غارات جوية على مواقع تابعة لـ«قسد» في ريف دير الزور للمرة الأولى.



ونقل موقع «باس نيوز» عن مصادر محلية من المنطقة أن «الطائرات التركية شنت خمس غارات على مواقع «قسد» في قرية المكمن شمالي دير الزور، على بعد 70 كيلومترا من الحدود السورية ـ التركية».



ونقلت رويترز عن مصادر تركية ومن المعارضة السورية إن الطائرات التركية اخترقت المجال الجوي الذي تسيطر عليه روسيا والولايات المتحدة شمال سورية، لأول مرة، وحشدت حلفاء سوريين لتوسيع الحملة على الأرجح.



وقد يشير استخدام تركيا للمجال الجوي الذي تسيطر عليه روسيا والولايات المتحدة، حسبما ورد، إلى نفوذ أنقرة المتزايد لدى موسكو وواشنطن والى تغاضيهما عن العملية التركية.



لكن مصدر بوزارة الدفاع التركية نفى ذلك، وأكد أن الطائرات قصفت جميع الأهداف من داخل المجال الجوي التركي.



ومع ذلك، قال مسؤول أمني تركي كبير وشخصيتان بارزتان في المعارضة السورية لرويترز إن مقاتلات حلقت داخل الأراضي التي تسيطر عليها «قسد». وقال المسؤول الأمني ​​ «أجري بعض التنسيق مع هذين البلدين».