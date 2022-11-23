عبدالكريم العبدالله



دشنت الادارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بروتوكول الأمراض المزمنة غير السارية عبر تطبيق NCD، وذلك في خطوة غير مسبوقة بالرعاية الأولية بالكويت.



وأكدت الادارة حرصها على تطبيق التحول الرقمي وتسهيل وصول أطباء الرعاية الأولية الى أحدث طرق علاج الأمراض المزمنة.



يأتي ذلك تزامنا مع تخصيص 93 عيادة متخصصة للأمراض المزمنة و98 عيادة للسكر في مراكز الرعاية الأولية في جميع مناطق الكويت، وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية لمكافحة السمنة والسكري لما يشكلانه من مخاطر على صحة المرضى من امراض مصاحبة.