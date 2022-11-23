الدوحة - عبدالعزيز جاسم ووكالات



أثبت «الصقور الخضر» أنهم الأجدر بتحقيق مقولة «السعودي ما يعرف المستحيل» وحصدوا إعجاب العالم بعد أن قدموا عرضا مذهلا حيث صعقوا نجوم الأرجنتين وعلى رأسهم النجم الأشهر ميسي في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم كما وثقتها «فيفا» وذلك في استاد لوسيل أمام نحو 90 ألف متفرج في بداية مثالية لمشوار «الأخضر» في مونديال قطر 2022.

ومنح القائد ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين بهدف من ركلة جزاء بعد عشر دقائق، لكن المنتخب السعودي انتفض بعد الاستراحة وأدرك صالح الشهري التعادل في الدقيقة 48، وبعد ذلك بخمس دقائق وضع سالم الدوسري السعودية في المقدمة بتسديدة مذهلة في الزاوية البعيدة ليشعل حماس الجماهير السعودية والخليجية التي احتشدت في استاد لوسيل.

وقال هيرفي رينار مدرب السعودية «يمكنك أن تلعب هذه المباراة عشر مرات، ويمكنك أن تفوز مرة واحدة فقط، وهذه المرة كانت اليوم». وأضاف «نحن المصنف رقم 51 عالميا، والأرجنتين المصنفة الثالثة، وهذه الرياضة دائما ويمكنك ان تقلص الفجوة في بعض الأحيان».

وفور انتهاء المباراة عمت الفرحة المدن السعودية والخليجية والعربية وخرجت الجماهير تحمل أعلام «الأخضر» وتهتف لنجوم المنتخب السعودي الذي حقق بجدارة هذا الإنجاز المهم وأشاع الفرحة في أجواء المونديال، مانحا جرعة ثقة كبيرة للجماهير والمنتخبات العربية في أهم حدث كروي في العالم .



خليجنا واحد



مونديال قطر 2022 يجسّد الوحدة الخليجية بأبهى صورها، ففي مباراة الافتتاح توشّح ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان العلم القطري داعما «العنابي» أمام الإكوادور.

وأمس توشّح أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد العلم السعودي مشجعا الأخضر في فوزه التاريخي على المنتخب الأرجنتيني.



ميسي: ضربة قاسية جداً



اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بأن الخسارة التي تلقاها منتخب بلاده أمام نظيره السعودي 2-1 في مونديال قطر تشكل «ضربة قاسية جدا» و«هزيمة مؤلمة».

وأضاف ميسي: «الفريق محبط»، وعلينا الآن أن نكون «أكثر تعاضدا» من أي وقت مضى.



تونس تبدأ مشوارها بتعادل جيد مع الدنمارك



على وقع الانتصار الكبير للمنتخب السعودي على الأرجنتين، حقق المنتخب التونسي نتيجة لافتة أيضا باقتناصه نقطة من الفريق الدنماركي العنيد، ليبدأ مشواره في المونديال بأفضل طريقة ممكنة.

وكان «نسور قرطاج» الأفضل في شوط المباراة الأول، حيث أهدر مهاجموه عددا من الفرص أمام مرمى كاسبر شمايكل، وصمد المنتخب التونسي في الشوط الثاني ليتمكن من اقتناص التعادل وسط فرحة جماهيرية تونسية.