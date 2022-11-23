القاهرة ـ خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في جهود توطين صناعة الآلات والمعدات الثقيلة بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار استراتيجية التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف استراتيجي وفقا لمعايير الجودة العالمية.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس مع اللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح عصام الشيخ مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض جهود توفير المعدات والآلات الخاصة بالمشروعات القومية التنموية على مستوى الجمهورية.



وقد اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على جهود توفير الآلات والمركبات مختلفة الاستخدامات لصالح عملية التنمية الشاملة في الدولة.



كما وجه الرئيس السيسي بإشراك وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ذات الخبرة الناجحة في العمل الميداني الخدمي والمجتمعي، لتعزيز جهود الدولة للتطوير العمراني لجزيرة الوراق، وتزويدها بالخدمات المتكاملة في إطار تخطيط هندسي حديث ومنظم، وكذلك تدقيق وحوكمة البيانات على أرض الواقع، لتنفيذ التطوير على الوجه الأمثل ولتلبية احتياجات وطلبات الأهالي بما في ذلك التعويضات ذات الصلة.



وتم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي الخاص بالمخطط الاستراتيجي لتطوير وتنمية جزيرة الوراق، لاسيما ما يتعلق بإنشاء الأبراج السكينة الحديثة بوحدات صغيرة وكبيرة المساحة، فضلا عن جهود رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة، خاصة أعمال الكهرباء ومد مسارات الكابلات لمحطات التحويل الكهربائية، إلى جانب أعمال تغذية المياه والصرف الصحي، وكذلك تصميمات شبكة الطرق الداخلية.