بعد تنازل منتخب ألمانيا عن لقبه العالمي قبل 4 أعوام بالخروج من الدور الأول، يبدأ «المانشافت» رحلة التعويض واستعادة مكانته بين العمالقة باختبار في المتناول، وذلك حين يلتقي اليابان اليوم ضمن المجموعة الخامسة في مونديال قطر.



وفي مباراة تجمع «دي مانشافت» بلاعبين على دراية تامة بالكرة الألمانية كون الكثير منهم يلعبون في «الپوندسليغا»، يبدو رجال المدرب هانزي فليك مرشحين لحصد نقاطهم الـ 3 الأولى في المجموعة الخامسة على حساب «الساموراي الأزرق» في أول مواجهة بين الطرفين في بطولة دولية.



للمرة الأولى في تاريخها بعد الحرب العالمية الثانية، أخفقت ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، في بلوغ ربع النهائي مرتين تواليا في بطولة كبرى بعدما انتهى مشوارها أيضا في ثمن نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.



لكن «هذه الأمور تحصل في بعض الأحيان» بحسب المهاجم المخضرم توماس مولر الذي رأى أنه «لا يمكنك الفوز على الدوام. ستختبر بعض الأيام السيئة».



وأمام مولر شخصيا فرصة ذهبية لتعزيز سجله المونديالي البالغ 10 أهداف وربما الوصول الى رقم مواطنه ميروسلاف كلوزه الذي يتصدر لائحة هدافي النهائيات بـ 16 هدفا أمام ظاهرة البرازيل رونالدو (15) والألماني الآخر «المدفعجي» الراحل غيرد مولر (14). وفي ظل وجود 8 لاعبين محترفين في ألمانيا، بينهم 7 في الدرجة الأولى «بوندسليغا»، تعول اليابان على عامل معرفتها بالألمان لمحاولة الخروج بنتيجة إيجابية تبقي بها حظوظها على نيل إحدى البطاقتين الى ثمن النهائي.



لكن مهاجم فرايبورغ ريتسو دوان شدد على أن الصداقة والزمالة ستوضعان جانبا عندما يطأ المنتخبان ستاد خليفة الدولي.



ويؤمن دوان أن لبلاده «فرصة كبيرة» للتأهل عن هذه المجموعة رغم صعوبة المهمة في ظل وجود ألمانيا والعملاق الأوروبي الآخر إسبانيا بطلة 2010 التي تسعى بدورها الى التعويض بعد مشاركتيها المخيبتين في موندياليي 2014 حين تنازلت عن اللقب وخرجت من الدور الأول، ثم 2018 حين انتهى مشوارها عند ثمن النهائي.