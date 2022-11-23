يخوض منتخب إسبانيا اليوم مواجهة قوية ضد منتخب كوستاريكا في بداية مشوارهما بالمجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم في قطر.



يدخل المنتخبان المباراة بطموح الفوز وضمان أول النقاط في أول مواجهة لهما في تاريخ المونديال، وسبق أن تقابلا وديا 3 مرات.



ويأمل «لا روخا» في التألق واستعادة ذكريات جنوب أفريقيا التي توج فيها بلقبه الأول في المونديال عام 2010، بينما في المقابل يسعى منتخب كوستاريكا إلى تحقيق إنجاز جديد يفوق ما حققه في مونديال البرازيل 2014 قبل 8 سنوات، عندما وصل إلى الدور ربع النهائي، في أفضل إنجاز له في تاريخ مشاركاته بنهائيات كأس العالم.



وتشارك إسبانيا في منافسات كأس العالم قطر 2022، في محاولة لاستعادة الروح وإثبات الذات، وتعزيز لقبها المونديالي الوحيد بلقب آخر، في مشاركتها الـ 16 بالمونديال، خاصة بعد خروجها من دور المجموعات في مونديال البرازيل 2014، ومن الدور ثمن النهائي في روسيا 2018. ويتسلح المنتخب الإسباني بجيل من اللاعبين الشبان مدعم بآخرين من أصحاب الخبرة، يقوده المدرب لويس إنريكي.

وعلى الجانب الآخر فلن تكون مهمة المنتخب الكوستاريكي المصنف 31 عالميا، والذي يشارك للمرة السادسة في نهائيات كأس العالم والثالثة على التوالي سهلة أمام «الإسباني»، ويأمل تذكر ما أنجزه في مونديال البرازيل 2014، عندما تأهل إلى الدور الثاني من مجموعة ضمت آنذاك منتخبات إيطاليا وإنجلترا والأوروغواي، ثم تجاوز اليابان في دور الستة عشر، قبل أن يخسر في الدور ربع النهائي من هولندا بضربات الترجيح، إلا أن مشاركة كوستاريكا في مونديال روسيا 2018 لم تكن على قدر التطلعات، حيث ودعت البطولة من دور المجموعات، دون تحقيق أي فوز.



وتأهلت كوستاريكا إلى مونديال قطر بعدما احتلت المركز الرابع في تصفيات أميركا الشمالية والبحر الكاريبي، لتخوض الملحق العالمي المؤهل للمونديال، والذي فازت فيه على نيوزيلندا، الفائزة في تصفيات أوقيانوسيا، بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ستاد أحمد بن علي في قطر.