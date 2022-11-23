قال مدرب منتخب اليابان هاجيمي مورياسو إن مباراة اليوم أمام ألمانيا «صعبة» في افتتاح المجموعة الخامسة بكأس العالم، مشيرا إلى أنه يسعى للفوز بها.



وأضاف مورياسو، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: «تم الاستعداد جيدا لخوض جميع مباريات البطولة من أجل تحقيق أفضل النتائج».



وتابع: «منتخب اليابان يعتبر كل مباراة بمنزلة نهائي مبكر، ويجب الفوز خاصة أن قائمة منتخب اليابان تضم 7 لاعبين يلعبون في الدوري الألماني».



وأشار إلى ان مجموعة اليابان بكأس العالم صعبة ولكن المنتخب يمتلك عناصر قادرة على تحقيق نتائج جيدة، معربا عن ثقته في عناصر منتخبه.



من جانبه، أكد لاعب منتخب اليابان مايا يوشيدا ان منتخب بلاده يسعى الى تقديم أفضل أداء والفوز بالمباراة.



وقال: «نعرف عناصر المنتخب الألماني جيدا، وقادرون على الفوز عليهم».