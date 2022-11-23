قال المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي عن مواجهة كرواتيا أمس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في منافسات كأس العالم 2022: «نريد أن نكرر فوز السعودية أمام كرواتيا سنحاول أن نفعل مثلهم»، مضيفا: مدرب المنتخب السعودي رينار صديقي، إنه شخص أحترمه كثيرا، لديه شخصية قوية تحفز اللاعبين على تقديم الأفضل، وقد كنا سعداء جدا بفوز السعودية على الأرجنتين، ليس من أجل المدرب فقط، بل للأخضر كذلك.

وتابع بالقول: شيء جميل أن ترى منتخب السعودية يهزم الأرجنتين في حضور ليونيل ميسي، هذا يؤكد أنه ليست هناك أفضلية في كرة القدم، وأنه يجب احترام جميع المنتخبات في كأس العالم، وقد شجعنا السنغال أمام هولندا، كنت أتمنى أن يحقق إخوتي السنغاليون الفوز، كانوا يستحقون التعادل على الأقل.

وتطرق الركراكي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الى الحديث عن مجموعة المغرب، وقال: نحن في مجموعة الموت، لكن المغرب ستقول كلمتها في ظل توفر لاعبين من مستوى عالمي، لقد أظهرنا أننا فريق ليس من السهل هزيمته، مضيفا: الخوف من كرواتيا؟ إنها كرة القدم، 11 لاعبا ضد 11 آخرين، وعندما تكون لديك الجودة لا يمكنك الخوف من المنافسين، نحترم كرواتيا دون ثقة زائدة.