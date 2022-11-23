يستهل منتخب كرواتيا، وصيف بطل النسخة الأخيرة، مشواره باختبار صعب أمام المغرب اليوم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر لكرة القدم.



ستكون المواجهة الرسمية الأولى بين المغرب وكرواتيا الثانية في تاريخ مواجهتهما بعد الأولى في دورة الحسن الثاني الدولية عام 1998، استعدادا للمونديال الفرنسي الذي أنهاه «رفاق مودريتش» في المركز الثالث.



وحذر مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش لاعبيه من الاستهانة بالمنافسين، مؤكدا أنه «لا يوجد خصم سهل أو مجموعة سهلة، هذه بطولة العالم، أثق بفريقي، هدفنا التأهل عن المجموعة».



وأضاف: «يجب أن ننسى الماضي، وعدم الوقوع في فــخ التفكير بما حـــصل قبل 4 سنوات».



وتعول كرواتيا على قائدها مودريتش أفضل لاعب في العالم عام 2018 والذي سيخوض العرس العالمي الأخير في مسيرته الاحترافية، إلى جانب المخضرمين الآخرين لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي مارسيلو بروزوفيتش وجناح توتنهام الإنجليزي إيفان بيريسيتش، والأخيران سيواجهان زميلهما السابق في النادي الإيطالي أشرف حكيمي.



وكان مدافع باريس سان جرمان الفرنسي حاليا، تفاعل مع نتائج القرعة بنشر تغريدة مرفقة بصورة له مع كل من بيريشيتش والبلجيكي روميلو لوكاكو معلقا «أراكم قريبا».

وشدد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي على ضرورة التركيز على مباراة اليوم «لأنها الأهم.. هي الأولى لنا في المونديال ويجب أن نكون في قمة تركيزنا من أجل تحقيق نتيجة جيدة تعزز حظوظنا من أجل تخطي الدور الأول».



وأضاف: «سنلعب في مجموعة معقدة وصعبة. لدينا فريق جيد والروح المعنوية عالية ولاعبونا جيدين، ونحن نأمل أن ننجز شيئا».



ويخوض المغرب المباراة بصفوف مكتملة باستثناء غياب زكريا أبو خلال (تولوز) وإلياس شاعر (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) بسبب الإصابة.



وأكد طبيب المنتخب عبدالرزاق هيفتي أن أبوخلال سيكون جاهزا لخوض المباراة الثانية، فيما سيتم اتخاذ قرار بخصوص شاعر لاحقا وتعافي سليم أملاح (ستاندار لياج البلجيكي) من إصابة طفيفة.