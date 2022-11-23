يحاول المدرب الإسباني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم فيليكس سانشيز محو آثار الصدمة الأولى لـ «العنابي» في مونديال قطر بعد خسارة المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور 0-2، حيث بدأ الجهاز الفني للمنتخب علاج السلبيات التي ظهرت خلال المواجهة، لاسيما أن الفريق كان بعيدا عن مستواه المعهود.



وقد خاض المنتخب القطري تدريبا قويا على ملاعب أكاديمية أسباير استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام «أسود التيرانغا» التي ستقام على ستاد الثمامة الجمعة المقبل، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الأولى.



ويعرف المنتخب القطري أن المواجهات الافتتاحية لها خصوصيتها، وكافة السيناريوهات لاتزال محتملة في المجموعة الأولى، إذ ستكون الهواجس لدى المدرب الإسباني سانشيز البحث عن إظهار الوجه الحقيقي للمنتخب القطري، ومعالجة الهفوات الدفاعية التي ارتكبت، وربما يلجأ إلى إجراء بعض التغييرات في هذه المنظومة.



وقد حرص الجهاز الفني على خوض لاعبيه لتدريبات استشفائية أمس، وحرص المدرب سانشيز على مشاهدة مباراة السنغال وهولندا من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، لاسيما أنه لا مجال لارتكاب أي أخطاء خلال لقاء الجمعة، إذ إن الخاسر سوف يفقد فرصة بلوغ الدور الـ 16، حيث خسر المنتخب السنغالي مباراته الأولى أمام الطواحين 0-2.



وكان المدرب سانشيز قد شدد على مسألة الحاجة إلى التركيز على الجانب النفسي، معربا عن عدم رضاه عن الأداء وتطلعه لإعادة الثقة للاعبين، وتصحيح مسار المنتخب في المباراة المقبلة أمام السنغال، لافتا إلى أنه يأمل في أن يكون جميع اللاعبين في المستوى الذهني الجيد، لاسيما وأن المنتخب لا يعاني من أي مشاكل فنية، ولا توجد أي إصابات في صفوف اللاعبين.