مبارك الخالدي



بعيدا عن فرحتنا بانطلاق المونديال على ارض الشقيقة قطر ومشاعر الحب من منطلق قومي وجغرافي، فلا شك أن دوحة الخير تمتلك ادوات التنظيم الناجح لهذا الحدث بكل المقاييس وبجدارة، ما يضمن بعد توفيق الله نجاحها خصوصا بعد ان رصدنا التفاف كثير من دول العالم من حولها دعما وتأييدا.



والحقيقة ان المهتمين بهذا الحدث العالمي كثر وكل يراقبه من زاويته الخاصة، فالادارة والتنظيم والاشراف لها مختصون، وحفل الافتتاح وفقراته له رواده، وضبط الامن والمحافظة عليه له عالمه الخاص، وهكذا في كل قطاع.

لكن الاهم على الاطلاق بالنسبة للجمهور الرياضي العاشق لكرة القدم هو اساليب اللعب وتطوراتها التي يتبناها فكر المدربين، وذلك هو السر في ديمومة العشق للساحرة المستديرة، اذ ان الكل يترقب ماذا ستقدم نسخة الدوحة من استراتيجات فنية جديدة ومبتكرة على صعيد الخطط والتكتيكات الخاصة باللعبة.



والتاريخ الطويل لبطولة كأس العالم شهد تطورات مذهلة على صعيد اساليب اللعب قفزت بها نوعيا وفنيا ورونقا وجمالا، حيث ساد اسلوب اللعب 4-4-2 المعتمد على قوة الدفاع ومساندة الظهيرين في الهجوم لعقود طويلة منذ الخمسينيات والستينيات وحتى اوائل السبعينيات، ما ادى الى حالة من الجمود، الى ان حانت ساعة التغيير بعد ان اذهلت هولندا العالم بإدخال اسلوب اللعب الجديد والشامل في نسختي 1974 في المانيا و1978 في الارجنتين، وبفضل في هذه الخلطة السحرية بلغت بلاد الزهور النهائي في البطولتين لكنها للاسف لم توفق في تحقيق الفوز باللقب، وهذه واحدة من الامور السلبية للعبة، فهي لا تبتسم على الدوام لمن يعطيها ويبقى عامل الحظ ثابتا كجزء من اللعبة.



ويبدو ان هذا الاسلوب راق لمفكري اللعبة في البرازيل، وتبنوه دون افصاح او اعلان فنجح راقصو السامبا في خطف الاضواء بأداء ساحر لايزال عالقا في الاذهان في نسختي 1982 و1986 بقيادة المدرب الفذ تيلي سانتانا، لكنها لم توفق في النسختين، وهنا ايضا لعب الحظ دوره.

والحقيقة ان المنهج الشامل يعتمد على اللامركزية في تحركات اللاعبين حيث فشلت امامه الاساليب الدفاعية التقليدية لايقاف حركة اللاعبين والكرة، لينتشر بعدها هذا الفكر في اوروبا وتبنته على وجه التحديد اسبانيا مطلع الثمانينيات في مدارس انديتها واكاديمياتها لتتسيد بعدها عرش الكرة الاوربية والعالمية لدورات متعددة، على الرغم من ان هذه الفترة شهدت ولادة اسلوب اللعب الخططي 3-5-2 في محاولة للحد من سطوة هذا الاسلوب من خلال السيطرة على منطقة وسط الملعب باعتبارها مركز العمليات هجوما ودفاعا والحد من تحركات الخصم بتقليص المساحات الشاغرة، وسرعان ما انتقلت العدوى الى البرازيل والارجنتين.



وفي السنوات العشر الاخيرة شهدنا ركودا على الصعيد الخططي وتغيرت المفاهيم الفنية، واصبحت السرعة والقوة البدنية هما المؤشران على قوة الفريق، وتبقى فنيات اللاعبين هي العامل المرجح لكفة منتخب او فريق على الآخر، ولذلك ذهب المدربون وخبراء اللعبة الى الاهتمام بالتمارين الخاصة بالسرعات وتنميتها، الى جانب رفع العامل المهاري للاعب، ولعل هذا ما يفسر تطور اداء لاعبي اميركا الجنوبية وتحديدا البرازيل والارجنتين واوروغواي وغيرها من حيث السرعة بعد استفادتهم من اللعب في الدوريات الاوروبية المعتمدة على هذا الجانب فكرا وتكتيكا، ما ساعد منتخبات بلادهم والتي يمتلك لاعبوها المهارة العالية بالفطرة في الحفاظ على عنفوانها وارثها التاريخي، ومن هذه الرؤية الخاصة نتمنى ان يشهد مونديال الدوحة ولادة اساليب لعب جديدة تحافظ على رونق كرة القدم ومتعتها ويزيد معها شغف المحبين للساحرة المستديرة وإثارتها.