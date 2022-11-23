تطرق المدير الفني لمنتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت، إلى موقف المهاجم هاري كين، من استكمال مباريات «الأسود الثلاثة» في مونــديال قــطر.



وكان كين قد تعرض لإصابة خلال الفوز على إيران (6-2)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وشوهد في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس عقب المباراة بكاحل مربوط.



وقال ساوثغيت، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ذا صن» البــريطانية: «لا تقلقوا، هاري بخير، لقد تعرض لعرقلة سيئة لكنه استكمل اللعب»، مضيفا لقد أخرجناه من المباراة، لأننا شعرنا أنها كانت لحظة يمكننا فيها منحه بعض الراحة، ومن الجيد أن تكون قادرا على وضع لاعبين آخرين في الهجوم، ليس فقط لمنح راحة للبعض، لكن لتجهيز الجميع، لأن هناك مباريات مقبلة.



مؤكدا «لدينا بعض المواهب الرائعة، كما نملك لاعبين إذا احتجنا إليهم لتغيير المباراة، يمكنهم فعل ذلك».



الجدير بالذكرأن المنتخب الانجليزي سيلتقي يوم الجمعة المقبل مع المنتخب الاميركي وسيسعى لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى الدور الثاني.