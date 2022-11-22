الفيلكاوي: الدورة تشتمل على تأسيس اللغة العربية وغرس الآداب الاسلامية والبرامج الترفيهية بجانب التحفيظ



اعلن مدير عام جمعية المنابر القرآنية بدر الفيلكاوي عن افتتاح التسجيل في الدورة الشتوية التي تنظمها الجمعية في الفترة من 15/11- 25/12 بعدد من مساجد الكويت منها :



حلقة مسجد غزيل عوض البخيت بمنطقة عبدالله المبارك ق2

وحلقة مسجد خلاد بن سويد بشمال غرب الصليبخات ق1

وحلقة مسجد ملا مرشد السليماني بمنطقة الروضة ق5

بجانب حلقة مسجد مريم الصباح بمنطقة بيان ق9

وحلقة مسجد ملا راشد سعود الصقر بمنطقة سعد العبدالله ق10

وبين الفيلكاوي ان الحلقات مفتوحة للبنين والبنات من سن 4 - 14 سنة في الفترة المسائية من الرابعة وحتى الثامنة مساء على مدار يومين بالاسبوع يحددهما الملتحق حسب ظروفه .



واوضح الفيلكاوي ان حجم العطاء القرآني للجمعية داخل الكويت في الدورات الفائتة بفضل الله تعالى قد بلغ 46 حلقة قرآنية درس بها 684 طالبا وطالبة بجانب المشاريع القرآنية الاخرى كمشروع تصحيح تلاوة سورة الفاتحة الذي استفاد منه اكثر من 2392 مشارك، ومشروع مجالس السماع التي التحق بها 11813 مشاركا، بالاضافة الى الدورات العلمية التي استفاد منها 4446 مشاركا .

ودعا الفيلكاوي اولياء امور الطلاب الراغبين في الالتحاق بسرعة التسجيل من خلال الرابط التالي:



https://forms.gle/YUCmXzGPK3smoyWA6



وللاستفسار 📞



https://wa.me/96596978474



وشكر الفيلكاوي الداعمين من المتبرعين والمحسنين واهل الخير الذين ضربوا مثلا طيبا في البذل والعطاء لخدمة كتاب الله تعالى واعدا بالمزيد من المشاريع القرآنية الهادفة لحماية ابناء الكويت من مخاطر العولمة الحديثة التي تستهدف القيم والاخلاق والفطرة الانسانية عموما .