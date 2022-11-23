انقض الصقور الخضر (المنتخب السعودي) على نظيره التانغو (منتخب الأرجنتين) ونجمه الخارق ليونيل مسي ليحققوا واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ نهائيات كأس العالم بفوز تاريخي بنيجة 2-1 على ستاد لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال 2022.



وسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي السعودية في الدقيقتين 48 و53 بعد أن منح ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة أمام 88 ألف متفرج.



ومنعت السعودية الأرجنتين من معادلة الرقم القياسي في عدد المباريات من دون خسارة، حيث توقف رصيد «البيسيلستي» عند 36 مباراة، علما بأنها كانت ستعادل الرقم القياسي المسجل باسم إيطاليا لو تحاشت الخسارة في مباراة أمس.

ودخلت الأرجنتين البطولة وهي من أبرز المرشحين لإحراز اللقب بقيادة نجمها ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم 7 مرات، الذي يخوض على الأرجح آخر مشاركة له في النهائيات بعد 5 مشاركات فيها.

وتعود الخسارة الأخيرة للأرجنتين إلى الثاني من يوليو عام 2019 عندما سقطت أمام غريمتها التقليدية في أميركا الجنوبية البرازيل 0-2 في نصف نهائي كوبا أميركا، وحققت بعدها الفوز في 25 مباراة وتعادلت في 11.

وبدأ المدرب الفرنسي هيرفيه رينار المباراة بالتشكيلة ذاتها التي خسرت المباراة الودية الأخيرة أمام كرواتيا في الرياض الأربعاء الماضي، بقيادة القائد المخضرم سلمان الفرج والجناح سالم الدوسري.



ولم تمض دقيقتان حتى مرر الجناح انخل دي ماريا كرة عرضية داخل المنطقة وصلت الى ميسي غير المراقب ليسدد كرة زاحفة تصدى لها الحارس محمد العويس ببراعة (2).



ثم احتسب الحكم ركلة جزاء اثر مخالفة ضد لياندرو باريديس من قبل سعود عبدالحميد داخل المنطقة فانبرى لها ميسي بنجاح (10). وبات ميسي اول لاعب أرجنتيني يسجل في 4 نسخ من كأس العالم (2006 و2014 و2018 و2022).

والهدف هو السابع له في 20 مباراة خاضها (بالإضافة إلى 5 تمريرات حاسمة النهائيات)، فبات على بعد 3 أهداف من رقم مواطنه غابريال باتيستوتا القياسي في النهائيات. وسجل ميسي هدفا آخر اثر انفراده بالحارس السعودي لكنه كان متسللا (22).



وظن المنتخب الأرجنتيني انه عزز تقدمه عندما كسر مهاجم إنتر الايطالي لاوتارو مارتينيس مصيدة التسلل وغمز الكرة من فوق العويس داخل الشباك لكن الهدف ألغي بعد اللجوء الى تقنية الفيديو المساعد «في أيه آر» (27). وتكرر السيناريو ذاته مع مارتينيس الذي راوغ العويس بحركة فنية رائعة لكنه كان متسللا (30).



وأصيب سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي المخضرم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول وحل بدلا منه نواف العابد. وكان الفرج تعرض لإصابة طفيفة قبلها بدقائق لكنه عولج وأكمل المباراة.

ودخل المنتخب السعودي الشوط الثاني بوجه مغاير تماما، حيث تخلى عن حذره تماما وضغط على مرمى الأرجنتين بلا هوادة وكان الطرف الأفضل حتى نهاية المباراة.

ونجح صالح الشهري في إدراك التعادل للسعودية عندما تلقى كرة أمامية من فراس البريكان فتوغل داخل المنطقة وسدد بيسراه زاحفة رغم تدخل كريستيان روميرو في الزاوية البعيدة لمرمى ايميليانو مارتينيس (48).



والهدف كان الأول الذي يدخل مرمى الأرجنتين وتحديدا منذ هدف الإكوادور فيها في تصفيات أميركا الجنوبية (1-1) في 29 مارس الماضي، لعبت بعدها 5 مباريات فازت بها جميعها.

ولم يكد المنتخب الأرجنتيني يستفيق من صدمة الهدف الأول، حتى سجل الدوسري هدفا ولا أروع عندما قام بحركة فنية رائعة تخطى فيها مدافعا أرجنتينيا ثم آخر قبل ان يطلقها صاروخية في الزاوية العليا وسط فرحة سعودية لا توصف في المدرجات. وأنقذ العويس مرماه من هدف أكيد لنيكولاس تاليافيكو عندما اظهر رد فعل قويا ليبعد تسديدته من مسافة قريبة إلى ركنية (63).

وأشرك مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي خوليان الفاريس لتفعيل الجبهة الهجومية. وسدد ميسي كرة رأسية ضعيفة بين يدي العويس (84). وتواجه المنتخبان 5 مرات، فتعادلا مرتين وفازت الأرجنتين مرتين والسعودية مرة واحدة.