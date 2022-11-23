بينما، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن يكون اليوم الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في جميع قطاعات المملكة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية وذلك احتفالا بفوز السعودية الغالي على الأرجنتين، وثّقت صور ومقاطع متداولة ردة فعل ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عقب فوز «الأخضر» على نظيره الأرجنتيني.



الصور التي نشرها مدير مكتب ولي العهد، بدر العساكر، أظهرت ولي العهد وهو يسجد شكرا لله عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة وإعلان فوز المنتخب السعودي.



وظهر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان برفقة عدد من الأمراء وهم يتابعون المباراة على شاشة التلفاز داخل أحد القصور الملكية بالسعودية، كما ظهر برفقته شقيقه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي.



وتفاعل جميع الحاضرين بحسب مقطع متداول، مع فوز منتخبهم التاريخي وشارك البعض منهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «سجود الشكر»، فرحة بتحقيق هذا الانتصار التاريخي لـ «الأخضر».