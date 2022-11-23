اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأن الخسارة التي تلقاها منتخب بلاده أمام نظيره السعودي 1-2 في مونديال قطر تشكل «ضربة قاسية» و«هزيمة مؤلمة»، وفق تصريحاته في المنطقة المختلطة لستاد لوسيل.



ومنيت الأرجنتين بهزيمة مفاجئة في مستهل مشوارها بمنافسات المجموعة الثالثة للنهائيات التي من المفترض أن تكون الأخيرة لميسي الذي أقر بأنها « ضربة قاسية جدا، هزيمة مؤلمة، لكن يجب ألا نفقد الثقة بأنفسنا.

هذه المجموعة (من اللاعبين) لن تستسلم. سنحاول الفوز على المكسيك» السبت في المباراة الثانية لبلاده».



بدوره، أكد مهاجم المنتخب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أهمية تدارك الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون عقب الخسارة أمام السعودية.



ونقلت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية عن مارتينيز قوله في تصريحات للتلفزيون الأرجنتيني «كنا نأمل حقا أن نبدأ كأس العالم بتحقيق الانتصار، هناك تفاصيل صنعت الفارق ويجب تصحيحها».



واختتم مارتينيز حديثه قائلا «في الشوط الأول كان من الممكن تسجيل أكثر من هدف، لكن هذا هو كأس العالم، ولم تتبق لنا سوى مباراتين بمنزلة النهائي».



وأبدى حارس مرمى المنتخب السعودي محمد العويس سعادة بالغة بالفوز التاريخي.



وقال العويس في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب المباراة: «الحمد لله حصدنا النقاط الثلاث من أحد المنتخبات المرشحة، ليست المرشحة للتأهل فقط من دور المجموعات وإنما مرشحة للتتويج باللقب، المنتخب الأرجنتيني واحد من أكبر الفرق في العالم».



وعن شعوره في الدقائق الأخيرة، قال العويس: «كنت أشعر بضرورة التركيز على الاستحواذ للحفاظ على التقدم والحصول على النقاط الثلاث، وهي نقاط غالية أمام أحد المنتخبات المرشحة في هذه البطولة».



من جانبه، أبدى المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني خيبة أمل إثر الهزيمة أمام المنتخب السعودي.



وقال سكالوني في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كنا نعرف أن المنتخب السعودي سيؤدي بشكل جيد وكنا مستعدين لذلك، بعض القرارات التحكيمية في المباراة اتخذت عبر التكنولوجيا، وقد أصبح هذا جزءا من كرة القدم».



وأضاف: «الخسارة مؤلمة لكننا نتطلع الآن لمواجهة المكسيك، هو يوم حزين لكننا سنبقي رؤوسنا مرفوعة، هذه رياضة، ودائما ما نواجه المفاجآت في الرياضة».



إلى ذلك، أعرب المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، عن سعادته بفوز «الأخضر» التاريخي.



وقال رينارد (54 عاما) في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: إن المنتخب السعودي حقق فوزا مستحقا. وأضاف: «ليونيل ميسي يلعب آخر بطولة له في كأس العالم، لقد حاول مع زملائه بذل كل ما في وسعهم، ولكننا حققنا الفوز».



وتابع: «في كرة القدم يمكنك لعب مثل هذه المباريات وتحقق الفوز في مباراة واحدة من 10 مباريات، ونحن لعبنا وحققنا هذا الفوز بقتال اللاعبين وروحهم العالية». وأكمل رينارد حديثه قائلا: «سعيد بأداء لاعبي السعودية، وفخور بما قدموه ضد الأرجنتين بالطبع».



واعتبر رينارد أنه سيكون من الصعب على قائد منتخب السعودية سلمان الفرج المشاركة فيما تبقى من مباريات في نهائيات كأس العالم الحالية.



المباراة في سطور



٭ المباراة: الأرجنتين ـ السعودية: 1-2



٭ الملعب: لوسيل



٭ الجمهور: 88012 متفرجا



٭ الحكم: السلوفيني سلافكو فينتشيتش



٭ الأهداف: الأرجنتين: ليونيل ميسي (10 من ركلة جزاء)



السعودية: صالح الشهري (48) وسالم الدوسري (53).



٭ الإنذارات: السعودية: عبد الإله المالكي (67)، علي البليهي (75)، سعود عبدالحميد (82)، نواف العابد (88)، محمد العويس (90+2).



التشكيلتان:



٭ الأرجنتين (المدرب: ليونيل سكالوني): إيميليانو مارتينيس، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو (ليساندرو مارتينيس 59)، نيكولاس اوتامندي، نيكولاس تاليافيكو (ماركوس أكونيا 71)، رودريغو دي بول، لياندرو باريديس (إنسو فرنانديس 59)، أليخاندرو «بابو» غوميس (خوليان ألفاريس 59)، ليونيل ميسي، أنخل دي ماريا، لاوتارو مارتينيس.



٭ السعودية (المدرب: الفرنسي هيرفيه رونار): محمد العويس، سعود عبدالحميد، حسان التمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني (محمد البريك 90+9)، محمد كنو، عبد الإله المالكي، سلمان الفرج (نواف العابد 45+4، عبد الإله العمري 89)، سالم الدوسري، فراس البريكان (هيثم عسيري 89)، صالح الشهري (سلطان الغنام 78).