الدوحة - فريد عبدالباقي



حقق أبطال المنتخب السعودي انتصارا غاليا وتاريخيا على المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه المخضرم ليونيل ميسي، حيث قلب «الأخضر» تأخره بهدف أمام الأرجنتين إلى الفوز بهدفين، وقد رصدت «الأنباء» الأجواء التاريخية بعد هذا الفوز من خلال آراء النقاد والخبراء الذين أشادوا بهذا الانتصار المستحق، حيث هنأ مهاجم منتخب السعودية السابق ناصر الشمراني منتخب بلاده بهذا الفوز التاريخي في مفاجأة كبيرة لم يتوقعها أحد.



وقال الشمراني ان المدرب الفرنسي هيرفي رينار نجح في التعامل مع المباراة بإغلاق المساحات أمام نجوم المنتخب الأرجنتيني، خلال شوطي المباراة، كما أشيد بأداء الحارس محمد العويس الذي كان سببا في هذا الانتصار التاريخي.



بدوره، قال نجم النصر السابق سعد الحارثي إن المنتخب السعودي لعب بطريقة متوازنة خلال مباراته مع المنتخب الأرجنتيني، ليخرج المنتخب السعودي بأغلى 3 نقاط في المباراة.



وأضاف: ان الجهاز الفني تعامل بطريقة ممتازة في إيقاف خطورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال شوطي المباراة، وكانت تغييراته كلمة السر في تحقيق هذا الفوز التاريخي.



من جانبه، أشاد المدرب التونسي سامي الطرابلسي بأداء المنتخب السعودي الذي قدم واحدة من أفضل مباريات مونديال قطر 2022، مشيرا إلى أن المنتخب السعودي استحق الفوز عن جدارة واستحقاق بفضل التزام لاعبيه بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هيرفي رينار الذي استطاع قراءة المنتخب الأرجنتيني خلال شوطي المباراة وقلب تأخره بهدف إلى انتصار ثمين ومستحق في المونديال.



وقدم عميد لاعبي العالم السابق المصري حسام حسن التهنئة إلى الشعب السعودي وقيادته الرشيدة على هذا الانتصار التاريخي على منتخب الأرجنتين، مشيدا بأداء اللاعبين والجهاز الفني.



وقال حسام حسن إن هذا الفوز سيكون دافعا قويا لباقي المنتخبات العربية خلال المشاركة التاريخية في مونديال قطر.